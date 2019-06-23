Серьезное ДТП с участием скорой произошло в Подольске

Серьезное ДТП с участием скорой произошло в Подольске
Июнь 23 12:06 2019

Три человека пострадало в ДТП с участием скорой на проспекте Ленина в Подольске

На проспекте Ленина в Подольске произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Kia, в ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 05:23 в Подольске на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля Kia и скорой медицинской помощи. В результате ДТП три человека пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

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AMSRUS
AMSRUS

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