ЦИПРЭ рассказал о ситуации на топливном рынке в России

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за неделю с 24 по 30 июня потребительские цены на бензин выросли на 0,1%.

По мнению экспертов ЦИПРЭ, Российского топливного союза и Фонда энергетической безопасности рост на моторное топливо в настоящее время далек от уровня инфляции, а регуляторы продолжают контролировать цены на моторное топливо.

В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива «заиграются», они поплатятся за это.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что рост цен на бензин за первое полугодие 2019 года составил 2,3%, а на дизельное топливо – 0,5%, что значительно ниже уровня инфляции. По данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,2%, при этом цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – практически не изменились.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил, что соглашение между нефтяниками и правительством РФ, с завершением действия которого сегодня многие связывают будущий рост цен на топливо, напрямую не касалось розничных цен. Он подчеркнул, что соглашение фиксировало некие индикативные мелкооптовые цены, выше которых цены в каждом регионе не могут подниматься.

«При этом в каждом регионе была своя цена, установленная, исходя из текущих розничных цен. А розничные цены – была протокольная запись совещания вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рост цен для АЗС и нефтяных компаний будет в пределах инфляции. Независимые АЗС держали цены аналогичным образом», – сказал он. Аркуша также отметил, что окончание действия соглашения напрямую не влияет на розничные цены. «Это означает, что у нас пропали индикативные мелкооптовые цены. Для большинства регионов это не имеет значения, поскольку демпфер сработал. Если вы помните начало года, когда у нас экспорт был закрыт, внутренний рынок был перенасыщен, и это привело к снижению оптовых цен. В апреле ограничения по экспорту были сняты, внутренние цены достаточно быстро пошли вверх, но сработал демпфер и баланс спроса и предложения существует, и цены особо сильно не меняются во всех регионах, за исключением Дальнего Востока. Там существуют проблемы до сих пор. Регулятор пытаются эту проблему решить», – отметил президент Российского топливного союза.

Статистика

Средняя стоимость по России литра бензина к 1 июля увеличилась на 4 коп. и составила 44,47 рублей. Цена литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 4 коп. до 42,17 рублей и 45,52 рублей соответственно. Дизельное топливо подорожало на 2 коп. до 46,08 рублей.

Увеличение цен на автомобильный бензин за прошедшую неделю зафиксировано в 48 центрах субъектов РФ, наиболее заметное – в Салехарде и Иркутске на 1,8% и 1,3% соответственно. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.

Снижение цен на бензин отмечалось в 2-х центрах субъектов РФ. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,1%, в Кызыле – на 0,3%. На наблюдаемых московских АЗС литр бензина марки АИ-92 стоил от 38,90 до 43,93 рублей, марки АИ-95 – от 41,90 до 48,98 рублей. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 можно было приобрести от 41,10 до 43,04 рублей, марки АИ-95 – от 44,60 до 47,41 рублей.