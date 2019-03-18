Ежедневно московские таксисты выполняют в среднем 13 заказов и проводят за рулем 8 часов

Лаборатория Умного Вождения опубликовала результаты анализа использования автомобилей московскими таксистами

Компания «Лаборатория Умного Вождения», российский разработчик и интегратор connectedcarрешений для автомобилей, представила результаты очередного анализа вождения своих клиентов. На этот раз эксперты компании проанализировали характер использования автомобиля и стиль вождения таксистов в Москве и Московской области.

Результаты исследования показали, что средний пробег таксистов превышает показатели обычных водителей почти в 2,5 раза и достигает 180км в день. Стоит отметить, что 50% таксистов проводят за рулём более 8 часов в день, совершая около 13 поездок со средней дальностью 13,6 км.С увеличением времени использования автомобиля возрастает также среднее время, когда автомобиль стоит в пробке или передвигается со скоростью не более чем 20 км/ч. Таким образом, водители такси проводят в пробке около 4,1 часа в день, что составляет 56,1% от их общего времени поездки. Вторая по численности группа таксистов предпочитает работать от 2 до 5 часов в сутки – их количество составляет 30%. Для данного процента водителей такси характерно проезжать в среднем менее 100 км в день и совершать менее 8 поездок.

По результатам исследования также стало известно, что водители такси тщательнее соблюдают скоростной режим, чем водители личного транспорта. В среднем таксисты превышают скорость 7 раз каждые 100 километров, тогда как в Москве и регионах этот показатель среди обычных водителей не опускается ниже 9. При этом стиль вождения таксистов достаточно резкий: по статистике они совершают в среднем 7 опасных действий на каждые 100 км. Под опасными действиями на дорогах имеются в виду резкие торможения, ускорения и боковые манёвры.

«Анализировать стиль вождения и характер использования автомобиля очень важно как самим таксистам, так и таксопаркам. Водители такси являются наиболее активными участниками на дорогах и поэтому аккуратность вождения играет первостепенную роль не только для удовлетворённости клиента качеством обслуживания, но и для общей безопасности на дорогах», – отметил Александр Морозов, директор департамента статистики и аналитики компании «Лаборатория Умного Вождения».

Исследование было проведено за период 3 последних месяцев 2018 года на основе данных с автомобилей, оборудованных телематическим устройством «Элемент».