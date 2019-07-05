Дочерняя компания Geely представила автомобильный чипсет и обновленную систему GKUI19

Дочерняя компания Geely под названием ECARX официально анонсировала выход нового чипсета E-Series на международной презентации интеллектуальной экосистемы GKUI19 и обновленного Geely BoYue (в России – Atlas) PRO.

Стоит отметить, что новый автомобиль будет оснащен как новым чипсетом E-Series, так и системой GKUI19.

Компания ECARX совместно с международным предприятием MediaTek, специализирующемся на полупроводниках, разработали чипы E-Series – однокристальную систему, которая была создана специально для интеллектуально подключаемых автомобилей. Эта разработка позволит расширить возможности клиента при использовании транспортных средств, оснащенных системой GKUI.

E01 SoC – первая система на кристалле (СнК), разработанная компанией ECARX. Она работает на высокоскоростном 64-битном четырехъядерном процессоре Central Processing Unit (CPU) в сочетании с графическим процессором Graphics Processing Unit (GPU), поддерживающим режим разделения экрана на 2 части в высоком разрешении. Также имеется модем 4G, обеспечивающий возможность постоянного подключения и доставки контента.

ECARX планирует создать более мощный СнК E02 – СнК следующего поколения с 8 ядрами и независимым процессором NPU, который будет запущен в первом квартале 2020 года.

С момента своего выпуска в 2018 году, GKUI Geely Smart Ecosystem была установлена более чем в 22 модели автомобилей Geely, а также завоевала более 1 миллиона активных пользователей. На сегодняшний день GKUI – самая быстрая интеллектуальная система подключения в автомобильной индустрии.

С добавлением новых специализированных чипов E-Series обновленная система GKUI19 обзавелась целым спектром новых функций. Например, теперь GKUI может беспрепятственно подключаться к таким интеллектуальным устройствам и сервисам, как Xiaomi, Baidu, JD.com и многим другим. Это позволит пользователям управлять своими домашними или офисными устройствами прямо из своего автомобиля.

«Geely Auto стремится быть инновационной и клиентоориентированной компанией. Наша цель – предоставить нашим клиентам высокотехнологичные продукты и уникальный опыт владения автомобилем. Мы постоянно изучаем новые приложения, чтобы обеспечить наших клиентов новыми возможностями интеллектуальной мобильности. «Интеллектуальная подключаемость» станет частью ДНК Geely и движущей силой наших продуктов», – заявил президент Geely Auto Group Ань Цунхуэй на презентации новых продуктов Geely.

Geely стремится создавать интеллектуальную мобильную экологию будущего и становится мировым лидером в области интеллектуальных транспортных средств. Как технологическая компания, стратегически инвестируемая Geely, ECARX была сосредоточена на создании новой экологии транспортных средств. Основываясь на концепции внедрения интернета в автомобиль, ECARX стремится предложить владельцам лучший интеллектуальный опыт владения транспортным средством.