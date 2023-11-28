Финальный тест Audi RS Q e-tron

Перед предстоящим ралли «Дакар» 2024 года команда Audi Sport завершила финальные тесты Audi RS Q e-tron на юге Франции, сделав ставку на улучшение долговечности всех компонентов.

Team Audi Sport

Team Audi Sport

Team Audi Sport

Audi RS Q e-tron

Team Audi Sport

Audi RS Q e-tron

Три экипажа пилотов Audi, включая Маттиаса Экстрема и Эмиля Бергквиста, Стефана Петеранселя и Эдуарда Буланже, а также Карлоса Сайнса и Лукаса Круза, завершили подготовку к третьему участию Audi в этом ралли.

На протяжении пяти дней эти экипажи преодолели более 900 километров на тестовом треке в замке Ластур.

Stéphane Peterhansel / Стефан Петерансель

Carlos Sainz / Карлос Сайнс

Emil Bergkvist / Эмиль Бергквист

Mattias Ekström / Маттиас Экстрём

Edouard Boulanger / Эдуард Буланже

Lucas Cruz / Лукас Круз

Dr. Leonardo Pascali / Доктор Леонардо Паскали

«Мы смогли завершить разработку поставленных задач и теперь фокусируемся на оставшейся логистике до января. Мы подготовились максимально, но «Дакар» всегда остается серьезным испытанием. Мы к нему готовимся с большим уважением и благодарностью команде, пилотам и штурманам за их усилия». – поделился Рольф Михл, глава Audi Motorsport.

Под руководством технического директора доктора Леонардо Паскали инженеры подтвердили высокие стандарты качества для инновационного Audi RS Q e-tron, оснащенного электрической трансмиссией и высоковольтным аккумулятором. Финальные испытания на выносливость проходили на полигоне между Нарбонной и Перпиньяном на побережье Средиземного моря.

«Мы выбрали это место исходя из логистических преимуществ и возможности оперативно получить необходимое оборудование из Германии. Мы проверили каждую деталь, как старые, так и новые, соблюдая высокие стандарты качества». – отметил Паскали.

Пилоты также подтвердили настройки Audi RS Q e-tron для ралли «Дакар», протестировав их на различных участках местности в течение сезона.

«Мы закрыли все пункты нашего контрольного списка», «Машины готовы к «Дакару». Пилоты провели тесты запасных частей, чтобы гарантировать их работоспособность. Мы уходим на «Дакар» с уверенностью и спокойными сердцами. Наша команда – настоящие профессионалы, они добросовестно выполнили свою работу, что укрепляет наше доверие в предстоящем вызове». – добавил Свен Квандт, руководитель команды Q Motorsport.