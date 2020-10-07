PSA представляет проект DISTRIGO – дистрибуция запасных частей в России

PSA представляет проект DISTRIGO – дистрибуция запасных частей в России
07 октября 14:11 2020

Следуя стратегическому плану глобального развития – «Push to Pass» – Groupe PSA усиливает свое присутствие на рынке послепродажного обслуживания и запчастей в регионе Евразия

После успешного запуска запчастей Eurorepar и сети мультибрендового обслуживания Eurorepar Car Service, которая на сегодняшний день насчитывает 138 сервисных центров по всей России, Groupe PSA запускает новый проект DISTRIGO по дистрибуции,  направленный на максимально оперативную доставку запчастей и аксессуаров на всей территории региона Евразия в пределах одного-двух дней.

Основная задача проекта – развитие дополнительного канала оперативной доставки оригинальных запасных частей Peugeot, Citroёn, Opel и мультибрендовых запасных частей Eurorepar до официальных дилеров и сервисных станций Eurorepar Car Service, а также всех остальных игроков рынка в конкретном регионе.

Первыми регионами – участниками проекта в России стали Урал и часть городов Поволжья: Казань, Самара, Тольятти, Саратов, где парк автомобилей Peugeot и Citroёn составляет более 95 000 тысяч автомобилей, а с учетом того, что в линейке Eurorepar представлены запасные части для большинства марок автомобилей, речь идет о 80% покрытия потребностей региона в запасных частях, маслах и аксессуарах.

Первым официальным стратегическим партнером по дистрибуции запасных частей в России в концепции DISTRIGO стала компания «Шате-М Плюс» – один из крупнейших дистрибуторов автозапчастей на российском, белорусском и казахстанском рынках. Благодаря наличию региональных складов в Екатеринбурге, Казани и Перми, а также огромному опыту работы на рынке запасных частей компания Шате-М Плюс способна обеспечивать не только оперативную доставку запасных частей до четырёх раз в день, но и предложить широкую линейку запасных частей с высоким уровнем сервиса.

Таким образом, в рамках стратегии DISTRIGO, официальные дилеры Peugeot, Citroёn, Opel, сервисные станции Eurorepar Car Service, а также другие независимые игроки на рынке в указанных регионах, смогут напрямую получать необходимые запасные части с региональных складов компании «Шате-М» в кратчайшие сроки.

В дальнейшем планируется расширение концепции на территории Российской федерации, а также реализация на территории Беларуси и Казахстана.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. Димитрий БОРЗОВ
    07 октября, 14:31 #1 Димитрий БОРЗОВ

    дистрибуция…может сбыт, по-русски ,продажа ?!☺

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