PSA представляет проект DISTRIGO – дистрибуция запасных частей в России

\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u2013 \u00abPush to Pass\u00bb \u2013 Groupe PSA \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435 \u0415\u0432\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 Eurorepar \u0438 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f Eurorepar Car Service, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 138 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, Groupe PSA \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 DISTRIGO \u043f\u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0446\u0438\u0438, \u00a0\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u0441\u0441\u0443\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0415\u0432\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e-\u0434\u0432\u0443\u0445 \u0434\u043d\u0435\u0439. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u2013 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 Peugeot, Citro\u0451n, Opel \u0438 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 Eurorepar \u0434\u043e \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 Eurorepar Car Service, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438 - \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0423\u0440\u0430\u043b \u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 \u041f\u043e\u0432\u043e\u043b\u0436\u044c\u044f: \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u044c, \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0430, \u0422\u043e\u043b\u044c\u044f\u0442\u0442\u0438, \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432, \u0433\u0434\u0435\u00a0\u043f\u0430\u0440\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439\u00a0Peugeot \u0438 Citro\u0451n \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 95 000 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0435 Eurorepar \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043e\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0440\u0435\u0447\u044c \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043e 80% \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0432 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044f\u0445, \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430\u0445 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u0441\u0441\u0443\u0430\u0440\u0430\u0445. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u0438 DISTRIGO \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0428\u0430\u0442\u0435-\u041c \u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb - \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c, \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438 \u043a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445. \u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0438 \u041f\u0435\u0440\u043c\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043e\u043f\u044b\u0442\u0443 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0428\u0430\u0442\u0435-\u041c \u041f\u043b\u044e\u0441 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043e \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0451\u0445 \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0443\u044e \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0443 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 DISTRIGO, \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u044b Peugeot, Citro\u0451n, Opel, \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 Eurorepar Car Service, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0432 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445, \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0428\u0430\u0442\u0435-\u041c\u00bb \u0432 \u043a\u0440\u0430\u0442\u0447\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0438. \u0412 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u043c \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u0438 \u0438 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430.