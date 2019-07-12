6 этап ралли “Шелковый путь 2019”: Мандалгоби – Даланзадгад

Финишировал шестой из десяти этапов международного ралли «Шёлковый путь» – заключительный отрезок дистанции по территории Монголии.

Маршрут ралли проходит по территориям трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяжённость гонки составляет 5003 километра, при этом дистанция скоростных участков равняется 2589 километрам.

Пятничный этап ралли «Шёлковый путь» обещал быть просто интересным, а фактически стал едва ли не самым интересным с начала гонки. По его итогам ситуация в зачётах мотоциклов и внедорожников перевернулась с ног на голову, причём случилось это не в результате каких-либо поломок или аварий, а исключительно из-за навигационных ошибок.

Сегодня на «Шёлковом пути» был настоящий день навигации и чем лучше участники ориентировались на местности, тем выше они поднимались в таблице результатов.

Игра в поддавки

Участники зачёта мотоциклов ралли «Шёлковый путь» надолго запомнят шестой по счёту – и последний монгольский – этап. Шутка ли, после завершения пятничной дистанции свою позицию в первой десятке сохранил лишь один райдер – лидер зачёта Сэм Сандерлэнд.

На финише спецучастка разгорелась настоящая дискуссия – соперники выясняли кто в каком месте запутался в навигации и как выходил из сложившейся ситуации.

Одно можно сказать с уверенностью: через три километра после окончания зоны ограничения скорости лидеры мотозачёта допустили ошибку, уехав в неправильном направлении значительно левее от трека гонки. А дальше все зависело от того, как быстро райдеры поняли, что ошиблись и как устраняли последствия неправильного выбора маршрута – по сути почти что каждый гонщик из первой десятки зачета «Мото» дал своим соперникам возможность воспользоваться своим просчетом. Но извлечь выгоду из ситуации смогли немногие.

Самым оперативным оказался гонщик заводской команды Red Bull KTM Сэм Сандерлэнд. Лидер гонки вернулся обратно на трек и отправился к финишу. За сто пять километров до финиша британец лидировал, но затем сбросил скорость и завершил спецучасток с двухминутным отставанием от показавшего лучшее время Ориоля Мены.

Зачем Сэм притормозил? Возможно, этот был тактический ход – пропустив вперёд одного, а лучше двоих соперников Сандерлэнд получил более выгодную стартовую позицию на следующий этап. А потеря двух минут для него не столь значительна.

Нет смысла перечислять тех, кто повторил ошибку Сандерлэнда – проще сказать, кто ее не допустил: райдер заводской команды Hero Motorsports Ориоль Мена и “частник” Адам Томичек.

Для испанца и его коллектива шестой спецучасток начинался не лучшим образом – Ориолю пришлось остановиться для того, чтобы помочь своему товарищу по команде Пауло Гонсалвесу. Мотоцикл португальца заглох – как выяснилось позднее помогать было бессмысленно: двигатель вышел из строя и Пауло пришлось ждать автомобиль-эвакуатор организаторов «Шёлкового пути».

Потеряв на остановке около минуты Мена продолжил движение и после зоны ограничения скорости выбрал совершенно правильную дорогу, которая привела его и его команду к первой победе на спецучастках ралли «Шёлковый путь».

В свою очередь Томичеку помог случай – в спорном месте он сбросил скорость до минимума, чтобы определиться с выбором пути. И тут увидел мотоцикл Люсиано Бенавидеса, возвращающегося на трек. Воспользовавшись своим соперником как ориентиром Адам Томичек смог добраться до финиша со вторым результатом.

Замкнул тройку призёров Джоан Барреда – совершивший на пятом этапе впечатляющее сальто через руль испанец доказал, что способен показывать отличные результаты несмотря на свой вчерашний инцидент.

Лидер ралли «Шёлковый путь» Сэм Сандерлэнд финишировал сегодня четвёртым, но благодаря тому, что его основные соперники – занимавшие по итогам вчерашнего дня второе и третье место братья Бенавидес – потеряли много времени на поиски верного пути, британец увеличил свой отрыв от конкурентов.

Впрочем, имя главного конкурента гонщика KTM теперь иное – победа на шестом этапе позволила Ориолю Мене взлететь с пятого места на второе. Люсиано Бенавидес показал лишь 11-й результат и откатился на третье место, а ставший лишь 13-м Кевин Бенавидес теперь занимает седьмую позицию.

В таблице результатов у одного из райдеров появилась огромный трёхчасовой штраф. За что же наказали Хосе Корнехо? Это настоящий детектив, который закончился плачевно для представителя заводской команды Honda. Четвёртый и пятый спецучастки ралли «Шёлковый путь» являлись составляющими двухдневного марафонского этапа для мотогонщиков. По окончанию четвёртого этапа у другого пилота Honda Кевина Бенавидеса вышел из строя передний тормоз и было необходимо каким-то образом его отремонтировать. Вариантов решения проблемы было несколько, но был выбран худший из них.

Передний тормоз с мотоцикла Корнехо был переставлен на Honda Бенавидеса. На следующий день Хосе стартовал с неработающими тормозами, а проехав несколько километров остановился и простоял на месте 11 минут. Затем чилиец продолжил движение в темпе лидеров мотозачёта, но под самый финиш вновь остановился, простоял ещё десять минут и затем финишировал с практически оторванным передним тормозом. Магическое исцеление мотоцикла Корнехо и последовавший вслед за этим финиш с одним работающим тормозом заставили судейскую коллегию заподозрить гонщика в запрещённой технической помощи – Хосе остановился, поставил новый тормоз, проехал спецучасток, затем вернул на место сломанный и финишировал. В результате гонщик легко отделался – ему присудили трёхчасовой штраф, а могли и вовсе дисквалифицировать.

Несостоявшиеся сенсации

Шестой этап мог закончится с сенсационным результатом. Началось всё с равной борьбы лидеров гонки Нассера Аль-Аттии и Матьё Серрадори. Сперва француз вёл свою заднеприводную багги в темпе полноприводной Toyota Hilux катарца, а затем и вовсе вышел вперёд. Затем наступил небольшой перерыв в боевой дистанции гонки – участники отправились в зону нейтрализации – после которой в числе участников сражения за победу появилось новое действующее лицо: Денис Кротов.

Штурман катарца Матьё Бомель допустил ту же ошибку, что и лидеры мотозачёта в результате которой экипаж съехал с трассы и заблудился. Вслед за гонщиком из Катара заплутали и многие другие участники зачёта внедорожников.

На первой позиции же с огромным отрывом оказался Денис Кротов. Его временной отрыв по приборам слежения в реальном времени составлял 23 минуты, казалось бы – отличный результат. Но он оказался некорректным, причиной столь крупной временной разницы стал неработающий прибор, который давал команду к старту после зоны ограничения скорости движения. В результате Кротов стартовал не в свою минуту. А уже под самый финиш россиянин пробил колесо.

За десять километров до финиша экипаж Кротова остановился для его замены. Затем Денис и его штурман Дмитрий Цыро заняла свои места в MINI, пилот включил заднюю передачу с тем, чтобы выехать на трассу и… больше передача не выключалась.

Российско-украинский экипаж спас пилот команды “КАМАЗ-мастер” Сергей Куприянов – он остановился и взял на буксир внедорожник Кротова. Для того, чтобы завершить прохождение спецучастка пересевшему за руль MINI штурману Дмитрию Цыро пришлось до самого финиша выжимать педаль сцепления. По итогам спецучастка экипаж Кротов / Цыро проиграл победителю этапа Нассеру Аль-Аттие 42 с половиной минуты и опустился на восьмое место в классификации ралли.

В итоге Нассер Аль-Аттия выграл уже шестой спецучасток подряд. Вторым финишировал его товарищ по команде Эрик ван Лун – две Toyota Hilux в очередной раз стали лучшими из лучших. Матьё Серрадори замкнул тройку призёров.

Лю Кун финишировал четвёртым и продолжает занимать второе место вслед за Нассером Аль-Аттией в общем зачёте – разрыв между ними теперь превышает 40 минут. Третье место на финише по-прежнему у Жерома Пелише.

Денис Кротов после сегодняшнего инцидента с коробкой передач опустился на восьмое место, а Матьё Серрадори наоборот поднялся на девятую позицию.

Очередная победа «Аль-Вязовича»

К доминированию Нассера Аль-Аттии в зачёте внедорожников ралли «Шёлковый путь – 2019» уже привыкли и болельщики, и журналисты. А ведь грузовом зачёте складывается схожая ситуация – лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович шестом этапе одержал четвёртую победу и упрочил своё лидерство.

При этом сегодня белорусский гонщик нанёс удар по позициям соперников как раз в стиле Аль-Аттии – Вязович стартовал первым, но это ничуть не помешало ему опередить конкурентов.

Его основной соперник последних дней Андрей Каргинов вновь менял колесо – причиной стал удар о камень. Экипаж справился с заменой всего за пять с половиной минут, но теперь отставание гонщика «КАМАЗ-мастер» от белорусского спортсмена выросло до 24 минут.

Теперь ближайшим конкурентом Вязовича является Антон Шибалов – сегодня он проиграл Сергею всего 27 секунд и по итогам этапа отстаёт на 16 с половиной минут.

Завтра в программе ралли “Шёлковый путь” этап без скоростного участка. В этот день караван техники участников и организаторов ралли пересекает границу Монголии и Китая, чтобы продолжить движение к следующем бивуаку на территории Китая.