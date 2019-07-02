Кроссоверы Lexus только в июле по специальным ценам

C 1 по 31 июля 2019 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные цены на премиальные компактные кроссоверы Lexus UX и премиальные городские кроссоверы Lexus NX, а также специальные предложения на приобретение других моделей линейки премиальных автомобилей Lexus

В июле 2019 года клиенты имеют возможность выгодно приобрести премиальный компактный кроссовер Lexus UX по специальной сниженной цене от 1 899 000 рублей (обычная цена – от 2 316 000 рублей) с учетом выгоды по Trade-in 200 000 рублей и дополнительной скидки. Также для всех покупателей инновационного Lexus UX подготовлено уникальное предложение: каждый из них в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем, благодаря специальной программе «Три года без забот».

В стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.

Премиальные городские кроссоверы Lexus NX с 1 по 31 июля предлагаются по специальной сниженной цене от 2 149 000 рублей (обычная цена – от 2 557 000 рублей) с учетом выгоды по Trade-in 250 000 рублей для лояльных клиентов Lexus и дополнительной скидки. Кроме того, все клиенты, воспользовавшиеся в июле программой Lexus Trade-in при покупке кроссовера NX, получают выгоду 200 000 рублей.

В рамках специального предложения в июле 2019 года, при приобретении премиального кроссовера Lexus RX или Lexus RX 350L в любой из существующих комплектаций, воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in клиенты получают преимущество в 250 000 рублей, а для лояльных клиентов Lexus выгода составит 300 000 рублей.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 31 июля с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX в любой из существующих комплектаций, составляет 350 000 рублей. При приобретении в этот период роскошного внедорожника Lexus GX в рамках программы Lexus Trade-in выгода клиентов составит 300 000 рублей.

Дополнительным преимуществом для любого приобретающего кроссовер или внедорожник Lexus, помимо всех специальных предложений, является длительное сохранение высокой остаточной стоимости этих моделей – Lexus всегда в пользу клиента.

В июле помимо выгоды в 200 000 рублей, а для лояльных клиентов Lexus – 250 000 рублей при использовании условий программы Lexus Trade-in при приобретении элегантного бизнес-седана Lexus ES в любой из существующих комплектаций клиент имеет возможность воспользоваться специальными условиями страхования КАСКО – привлекательным тарифом 5,8%.

Все приобретенные в июле автомобили Lexus ES, NX, RX, GX, LX получают автоматическое подключение к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года. Сервисная программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта.

Обширный пакет специальных предложений разработан в июле 2019 года для клиентов, приобретающих роскошные флагманские седаны Lexus LS. Каждый клиент имеет возможность воспользоваться программой «Персональное предложение» у своего официального дилера Lexus и получить преимущество до 500 000 рублей. Более подробная информация по программе «Персональное предложение» предоставляется непосредственно в дилерском центре.

Все приобретенные Lexus LS автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также подключаются к программе «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года постгарантийного обслуживания. Специальные индивидуальные условия предоставляются в июле 2019 года и корпоративным клиентам, приобретающим Lexus LS.

Подробности о специальных предложениях июля 2019 года и участвующих в акциях Официальных Дилерах Лексус, информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, установленных у Официальных Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Официальных Дилеров Лексус. Информацию о программе Lexus «Помощь на дороге» можно также получить в любое время суток в контакт-центре программы по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).