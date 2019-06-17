Двигатель VC-Turbo получил новую награду

Сразу в двух номинациях премии «Международный двигатель года» был отмечен двигатель VC-Turbo

Двигатель VC-Turbo, первый в мире серийный ДВС с изменяемой степенью сжатия, продолжает пополнять свою и без того впечатляющую коллекцию наград, призов и достижений. На этот раз уникальный силовой агрегат оценило жюри премии «Международный двигатель года» (The International Engine + Powertrain of the Year Awards).

272-сильный мотор был отмечен сразу в двух категориях «Двигатели мощностью 250-350 л.с.» и «Новая разработка». Истинно революционный по конструкции VC-Turbo самостоятельно изменяет степень сжатия в диапазоне от 8:1 (для достижения максимальной мощности) до 14:1 (для наилучшей экономичности). Кроме того, двигатель может работать при любом значении степени сжатия в указанном диапазоне, в зависимости от выбранного режима движения и стиля вождения.

“Новый VC-Turbo не только имеет очевидные преимущества над моторами конкурентов, более того можно смело утверждать, что INFINITI и Nissan спасли двигатель внутреннего сгорания в том виде, в котором мы к нему привыкли,” – отметил Дин Славнич, сопредседатель оргкомитета премии «Международный двигатель года». – В тоже самое время можно не сомневаться и в будущем этих компаний, ведь инновационные технологии всегда приносят с собой успех!».

В состав жюри премии «Международный двигатель года» входят около семи десятков автомобильных журналистов из 31 страны, что само по себе подчеркивает глобальное признание технологии VC-Turbo.

Некоторые представители прессы даже сравнили двигатель VC-Turbo со Священным Граалем автомобильной инженерии. В INFINITI революционную технологию изменяемой степени сжатия рассматривают как очередной шаг в естественном переходе бренда на электрифицированные силовые агрегаты.

Новый двигатель дебютировал на новом поколении премиального кроссовера INFINITI QX50, который помимо прочего интересен совершенно новой платформой, ярким дизайном и невероятным по меркам класса простором в салоне.

“Технология изменяемой степени сжатия — это настоящий прорыв в моторостроении, – подчеркнул Майкл Коллеран, заместитель председателя INFINITI Motor Company. – Новый QX50, оснащенный мотором VC-Turbo, первый серийный автомобиль в мире, который позволяет водителю изменять собственный характер по первому требованию, обеспечивая новые стандарты мощности и комфорта. Теперь клиентам не нужно выбирать между динамическими характеристиками и отменной топливной экономичностью.”

2-литровый мотор VC-Turbo – результат более чем 20-летней кропотливой работы инженеров Nissan Motor Co. На протяжении всего проекта было изготовлено свыше 100 рабочих прототипов революционного силового агрегата. В один момент работа над проектом даже застопорилась. Мощностей тогдашних компьютеров оказалось недостаточно для окончательной проверки всех мыслимых расчетов и финализации конструкции. Когда же компьютерные технологии сократили отставание от инженерного гения конструкторов Nissan Notor Co., новый мотор VC-Turbo из мечты превратился в реальность.

Интересные факты о двигателе VC-Turbo:

1996 – Начало работы над двигателем с изменяемой степенью сжатия;

2016 – Год дебюта серийной версии мотора VC-Turbo;

2018 – На рынке дебютировал новый INFINITI QX50 – первый серийный автомобиль с мотором VC-Turbo;

От 8:1 до 14:1 – Диапазон изменения степени сжатия двигателя VC-Turbo;

-20дБ В – сравнении с традиционным четырехцилиндровым мотором, VC-Turbo генерирует на 20 дБ меньше шума и вибраций;

+100 – Количество изготовленных прототипов двигателя VC-Turbo;

30 000 часов – Испытаний на тестовом стенде;

3 000 000 км – Пробег автомобилей с двигателем VC-Turbo в условиях испытательных заездов.