Hyundai Motor и MDGo повысят безопасность автомобиля при помощи ИИ-технологий

Hyundai Motor Company в сотрудничестве с израильским стартапом MDGo, который специализируется на системах искусственного интеллекта (ИИ) для здравоохранения, займется разработкой передовых систем автомобильной безопасности следующего поколения.

Hyundai Motor и MDGo создадут ряд служб «подключенного автомобиля», которые помогут наладить более тесное взаимодействие между автомобильной отраслью и здравоохранением. Hyundai Motor уделяет огромное внимание заботе о своих клиентах, и программа не только станет важной составляющей усилий компании в этом направлении, но и внесет свой вклад в развитие фирменной концепции «подключенной мобильности».

В системе анализа травм MDGo используется сложный ИИ-алгоритм, который учитывает различные параметры столкновения и их влияние на пассажиров. Благодаря различным автомобильным датчикам и технологии MDGo Hyundai Motor сможет отправлять спасателям исчерпывающие данные о вероятной тяжести повреждений и активации автомобильных систем безопасности. Эта инновация обеспечит выполнение правила «золотого часа» и поможет аварийно-спасательным службам оценивать необходимый объем помощи и назначать квалифицированный медперсонал для отправки на место аварии.

«MDGo обладает уникальной ИИ-системой анализа безопасности водителя, — отметил Чхи Янг Чхо (Youngcho Chi), директор по инновациям Hyundai Motor Group. — В краткосрочной перспективе эта технология существенно повысит эффективность работы аварийно-спасательных служб, а более глобальной целью для нас является повышение безопасности пассажиров на базе новых технологий, которые ведут мониторинг состояния здоровья в реальном времени».

«Мы очень рады, что вместе с одним из крупнейших автопроизводителей мира сможем сделать автомобиль более безопасным, — отметил Итай Бенгад (Itay Bengad), генеральный директор MDGo. — Hyundai, как и мы, стремится спасать жизни людей, используя постоянно растущие объемы автомобильных данных для повышения безопасности пассажиров».

ИИ-технология MDGo анализирует эти аварии и собирает многочисленные данные, просчитывая различные сценарии того, что могло случиться с пассажирами и автомобилем. В течение семи секунд после столкновения в аварийно-спасательные службы направляется подробный отчет о возможных повреждениях, написанный языком точных медицинских формулировок.

ИИ-система постоянно обучается и совершенствует свой анализ различных аварийных ситуаций. В этом процессе непрерывного обучения используются фактические данные по травмам пациентов из медицинских учреждений, которые система сравнивает со своими предсказаниями для дальнейшего совершенствования работы.

Благодаря новому партнерству Hyundai также сможет повысить активную и пассивную безопасность своих автомобилей. Большие массивы данных, которые берутся из подробного анализа множества аварий, помогут Hyundai правильно усилить наиболее уявзимые зоны и внедрить новые технологии для устранения недостатков, выявленных ИИ-анализом.

Концепция «свободы передвижения» Hyundai Motor включает работу над сокращением числа аварий и их влияния на клиентов. В сочетании с программой развития в сфере «подключенной мобильности» эта инновация позволит компании сделать большой шаг вперед в плане безопасности водителей.

Эта новейшая система для пользователей продолжает серию других связанных с медициной проектов Hyundai Motor, таких как разработка и дальнейшая интеграция первой в мире системы подушек безопасности для аварий с несколькими столкновениями, а также инновационная технология для водителей с нарушениями слуха. На прошедшей выставке CES 2019 компания представила другую оригинальную новинку — автомобиль Elevate для служб экстренного реагирования. Этот концепт-кар является первым в мире автомобилем с телескопическими «ногами», на котором аварийно-спасательные службы смогут добираться до жертв стихийных бедствий по самой сложной местности.

Кроме того, в прошлом году Hyundai представила в Корее другую медицинскую новинку на базе своего автомобиля NEXO с силовой установкой на топливных элементах. Этот концепт движется в беспилотном режиме и сообщает врачам медицинские показатели состояния пассажира, такие как артериальное давление и частота сердцебиения.

Сотрудничество Hyundai Motor с MDGo — это восьмой проект Hyundai CRADLE Tel Aviv. Ранее это инновационное подразделение компании представило средство разработки на базе методов глубокого обучения вместе с Allegro.AI и аудиосистему на базе ИИ-технологий вместе с AudioBurst.