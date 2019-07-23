Ралли Италии: жаркая борьба за лидерство в чемпионате Европы

В Италии сегодня завершился пятый этап чемпионата Европы по ралли. Rally di Roma Capitale стартовало и финишировало в городе, куда ведут все дороги мира – в Риме, а вот скоростные участки проходили в окрестностях курортного городка Фьюджи.

Традиционные спецучастки итальянского ралли расположены в горной части страны и сдобрены изрядным количеством поворотов. Сочетание абразивного покрытия с высокой температурой воздуха и доминирующими «хозяевами трассы» – напрячься с самого начала гонки пришлось всем экипажам, кто приехал во Фьюджи за очками европейской серии. С первых же километров лидерство захватили пилоты, неоднократно становившиеся чемпионами национального раллийного первенства, они разом оккупировали первые три строки ведомости абсолютного зачёта ралли и тем самым продемонстрировали кто в доме хозяин всем приехавшим гостям «Вечного города».

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов, выступающие в этом сезоне на Citroen C3 R5, всю первую секцию стартового дня были недовольны настройками автомобиля и сложившейся ситуацией – шутка ли, в прошлом году на тех же дорогах «Лукас» был быстрее на пять секунд на первом спецучастке ралли и на семь секунд – на втором.

Всего 16 спецучастков, но борьба за очки в гонке была не шуточная. В первый же гоночный день на первой секции вылетели с трассы или закончили гонку сразу несколько фаворитов, ставки на которых делали болельщики – Николай Грязин на Skoda Fabia R5 и Лука Розетти. Сгорела «Шкода» у Альберта Фон Турн унд Таксиса, и почти каждый второй пилот мог похвастаться тем, что вынужден был менять колеса – проколы следовали один за другим.

Нервы болельщикам потрепал заключительный спецучасток первого дня, где действующий лидер чемпионата Европы Лукаш Хабай вылетел за пределы трассы и был вынужден отказаться от борьбы. Спецучасток был остановлен до момента эвакуации автомобиля Хабая, перекрывшего целиком из без того узкую для проезда дорогу. Лукьянюк и Арнаутов поднялись на вторую строчку итогового протокола дня.

Воскресный день был поделен на три секции, две из них состояли из четырёх спецучастков каждая и ещё два в завершающей круг секции. Для российских болельщиков и самого экипажа из Петербурга неожиданностью стало утреннее решение коллегии спортивных комиссаров о 60-секундной пенализации из-за несоответствия размеров колесной базы автомобиля по правому и левому бортам, замеры были проведены предыдущим днем. Измерение показателей производились трижды с каждого борта автомобиля и было выявлено расхождение с утвержденными размерами (2573 против 2568 мм).

Экипаж объяснял расхождения в цифрах последствием удара о камень, когда геометрия подвески слегка «ушла» от идеальных показателей, а ребятам пришлось заменить повреждённую покрышку. Из-за данного «подарка», тактика россиян в воскресный день была изменена – им пришлось отстаивать свои претензии на третью строку в «абсолюте», вместо борьбы за первое-второе места.

Заключительным аккордом стало прохождение 15 и 16 спецучастков, протяженностью 1100 метров. В результатах долго не появлялись данные экипажа Лукьянюк/Арнаутов, а в контрольной карте судьи поставили отметку “No time” , ссылаясь на неработающую систему хронометража.

Алексей Лукьянюк: “У меня просто нет слов. Организация гонки хромает и «сюрпризы» сыпались все выходные. Испортило настроение отсутствие времени на финальном спецучастке, когда нам в контрольной карте поставили скромно “no time”.

По итогам ралли, победу одержал двукратный чемпион Европы, чемпион итальянского первенства Жан Доменико Бассо. Экипаж россиян на четвертой позиции, но запас очков, полученный на итальянской гонке позволяет говорить о том, что лидер серии 2019 года сменился и преимущество снова на стороне петербуржцев.

Следующее ралли пройдет в Чехии – асфальтовый этап чемпионата будет традиционно принимать город Злин с 16 по 18 августа.