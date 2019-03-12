Контракт на строительство самой дорогой дороги в России планируют отдать компании Ротенберга

Подрядчиком для строительства трассы вдоль Черноморского побережья планируется определить”Мостотрест”

Строительство трассы вдоль Черноморского побережья, которая должна стать самой дорогой в России, планируется поручить компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, участвующих в обсуждении проекта.

«Пока это намерения, должен быть конкурс», — заявил изданию федеральный чиновник.

Представители «Мостотреста» и Ротенберга от комментариев воздержались. Однако, обращают внимание «Ведомости», в годовом отчете «Мостотреста» строительство и реконструкция дорог на Северном Кавказе заявлено как один из приоритетов.

Строительство первого участка дороги вдоль Черноморского побережья — четырехполосной трассы в обход Сочи — планируется начать уже в 2019 году. Предварительная стоимость участка — 156 миллиардов рублей, однако эксперты не исключают, что строительство обойдется на 25 миллиардов рублей дороже.

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга участвовала во многих крупнейших российских инфраструктурных проектах последнего времени, включая Крымский мост, из-за которого она оказалась в санкционном списке ЕС. Также структуры, связанные с «Мостотрестом», строили платную трассу Москва — Санкт-Петербург.

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