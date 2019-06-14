ДТП на пешеходном переходе: неспешившийся велосипедист – беда для водителя

Вчера он (и его регистратор) стал свидетелем инцидента на улице Федюнинского в Гомеле. Ситуация как из пособия для автошкол: регулируемый переход, поворачивающие машины… И велосипедист: «Ничего страшного, если я перееду, зеленый же».
На записи видно: на скорости, явно превышающей скорость пешехода, парень переезжает дорогу по «зебре». Поворачивающий направо водитель успевает затормозить. Едущий следом — нет. Удар, разбитый нос машины, морока и нервы
Собственно, для велосипедиста и правда в этом случае ничего страшного.
«Он спешно укатил без оглядки», — уточнил Максим.
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