Exlantix объявляет о запуске своего бренда электромобилей

Exlantix объявляет о запуске своего бренда электромобилей
03 марта 13:11 2024

Генеральный директор международного подразделения Exlantix, г-н Чао, объявил о важном этапе в развитии компании – запуске нового бренда премиальных электрических автомобилей.

г-н Цинь Чао
г-н Цинь Чао

Exlantix, признанный мировой лидер в сфере автомобильной промышленности, теперь расширяет свою экспертную область, переходя к производству электромобилей. Г-н Чао подчеркнул, что это решение было принято в соответствии с глобальными тенденциями и стремлением компании к инновациям. Новый бренд Exlantix представляет собой воплощение роскоши, инноваций и ответственного подхода к окружающей среде.

г-н Питер Джон Маткин
г-н Питер Джон Маткин – Главный инженер международного подразделения R&D Exlantix

Главный инженер международного подразделения R&D, Питер Джон Маткин, представил подробности инженерного процесса и технологий, лежащих в основе новых электрических автомобилей Exlantix. В его выступлении были подчеркнуты передовые инженерные решения, использование новейших технологий и строгое соблюдение стандартов безопасности.

Новый бренд Exlantix обещает привлечь внимание любителей автомобилей не только своим современным дизайном, но и высокой эффективностью, экологической ответственностью и премиальным уровнем комфорта. Электрические автомобили Exlantix представляют собой не просто транспортное средство, а интеллектуальный продукт, сочетающий в себе внимание к деталям, инновационные технологии и экологическую осознанность.

  • Exlantix ES 2024
  • Exlantix ES 2024
  • Exlantix ES 2024
  • Exlantix ES 2024
  • Exlantix ES 2024

Запуск нового бренда премиальных электрических автомобилей Exlantix станет знаковым событием в автомобильной индустрии, подтверждая позицию компании в качестве ведущего инновационного игрока на мировом рынке автомобилей.
  Article "tagged" as:
Exlantix
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ралли Шелковый путь Этап 13 Алашань-Юци – Чжунвей

Ралли Шелковый путь Этап 13 Алашань-Юци – Чжунвей 0

Суд не вынес решения по иску ФСО к Леониду Ярмольнику

Суд не вынес решения по иску ФСО к Леониду Ярмольнику 0

Suzuki, в честь 25-летия флагмана, представляет особую модель Hayabusa

Suzuki, в честь 25-летия флагмана, представляет особую модель Hayabusa 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.