Exlantix объявляет о запуске своего бренда электромобилей

Генеральный директор международного подразделения Exlantix, г-н Чао, объявил о важном этапе в развитии компании – запуске нового бренда премиальных электрических автомобилей.

г-н Цинь Чао

Exlantix, признанный мировой лидер в сфере автомобильной промышленности, теперь расширяет свою экспертную область, переходя к производству электромобилей. Г-н Чао подчеркнул, что это решение было принято в соответствии с глобальными тенденциями и стремлением компании к инновациям. Новый бренд Exlantix представляет собой воплощение роскоши, инноваций и ответственного подхода к окружающей среде.

г-н Питер Джон Маткин – Главный инженер международного подразделения R&D Exlantix

Главный инженер международного подразделения R&D, Питер Джон Маткин, представил подробности инженерного процесса и технологий, лежащих в основе новых электрических автомобилей Exlantix. В его выступлении были подчеркнуты передовые инженерные решения, использование новейших технологий и строгое соблюдение стандартов безопасности.

Новый бренд Exlantix обещает привлечь внимание любителей автомобилей не только своим современным дизайном, но и высокой эффективностью, экологической ответственностью и премиальным уровнем комфорта. Электрические автомобили Exlantix представляют собой не просто транспортное средство, а интеллектуальный продукт, сочетающий в себе внимание к деталям, инновационные технологии и экологическую осознанность.

Запуск нового бренда премиальных электрических автомобилей Exlantix станет знаковым событием в автомобильной индустрии, подтверждая позицию компании в качестве ведущего инновационного игрока на мировом рынке автомобилей.