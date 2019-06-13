Для проверки водителей на наркотическое опьянение будут брать на анализ слюну

Впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека

ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства №475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сегодня, напомним, существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке». ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Инспектор сначала предложит водителю дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну–две минуты. Освидетельствованием это не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий. Если прибор алкоголя не обнаружил (других признаков опьянения также нет), водителя просто отпускают.

В случае если индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предлагает водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 мг на литр), распечаткой результата и т. д. При необходимости водитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом в 30 тыс. руб. и лишением прав.