Технологичность и инновационность – главные акценты при создании Haval F7

Запуск интеллектуального кроссовера Haval F7 стал одним из самых ожидаемых событий лета в автомобильной индустрии. Сегодня вышел в свет видеоролик, который является одним из центральных элементов новой интегрированной рекламной кампании бренда.

Главный акцент при его создании был сделан на технологичность и инновационность нового автомобиля. Над проектом работало рекламное агентство BBDO Moscow, международный продакшен STINK, а также известный французский режиссер Deluxe (Стефан Лелотре) в команде с оператором Лорентом Родригесом. В главной роли мини-фильма снялся знаменитый российский актер Алексей Чадов.

Центральным технологичным элементом ролика стал LED-тоннель из светодиодных панелей, через который стремительно проносится Haval F7. По задумке режиссера, тоннель из экранов отображает рамки и ограничения, существующие на рынке, но главный герой уверенно вырывается из замкнутого пространства на свободу, чтобы мощно заявить, что пришло время новых правил. В этой мысли заключена суть миссии бренда Haval в России: изменить существующее положение вещей в индустрии. В привычных условиях многие опции, делающие владение автомобилем более приятным и комфортным, включены только в топовые комплектации либо требуют вложения дополнительных средств. Бренд Haval убежден, что высокое качество, надежность и инновации должны быть более доступны. Поэтому уже в комплектации comfort новый кроссовер F7 имеет высокий уровень оснащения.

Чтобы создать эффектное окружение, отвечающее инновационному духу бренда и дизайну нового автомобиля Haval F7, было решено построить реальный 40-метровый тоннель из LED-экранов. Динамичный, пронзительный кибердизайн тоннеля был разработан специально для ролика Haval F7 командой талантливых арт-инженеров и технических специалистов международного уровня.

Для этого было задействовано 12 экранов 2 х 10 метров, выстроенных в инновационную инсталляцию с футуристичной подсветкой и композицией из отражающих поверхностей, что позволило создать уникальное киберпространство в реальности.

Во время съемок кадров в тоннеле одновременно на все экраны выводились графические арт-видео, специально разработанные с учетом искажения перспективы, движения камеры и динамических рефлексов на автомобиле. Все изображения требовали тонкой технической проработки, чтобы раскрыть идею и передать напряжение в кадре. Новейшие графические разработки были применены и для создания цифрового 3D-портрета главного героя в киберстилистике методом 3D-скульптинга.

Инновационность и технологичность нового кроссовера Haval F7 все желающие уже могут оценить в официальных дилерских центрах Haval в России и Белоруссии.