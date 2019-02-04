В ГИБДД решили поменять дорожные знаки по всей стране

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах.

ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 см, а в отдельных случаях и до 35×35, почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей.

Всё для пешехода

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) говорят, что замена дорожных знаков на более миниатюрные или сдвоенные делается прежде всего для улучшения внешнего облика улиц. В центрах городов интересы пешеходов теперь принято ставить выше, чем человека за рулем.

Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов, сказали «Известиям» в пресс-службе ГИБДД. В межгосударственном ГОСТе больше вариаций. Например, для квадратных знаков (к ним относится «Парковка») может появиться новый формат — 35×35 см, тогда как сейчас минимум 60×60. Для круглых (например, «Остановка запрещена») предусмотрен диаметр 50 см.

Изменение габаритов дорожных знаков обсуждалось несколько лет. В 2014–2015 годах ЦОДД совместно с Московским автодорожным институтом (МАДИ) провели исследование видимости уменьшенных знаков и пришли к положительным выводам. Результатом стало официальное предложение обновить ГОСТы. А в конце 2016 года занимавший тогда должность первого вице-премьера Игорь Шувалов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил проработать возможность применения новшества по всей стране.

Инициаторы объясняли, что такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Есть и соображения удобства: малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Наконец, по стоимости они дешевле нынешних.

В первую очередь эксперимент начали реализовывать с 2017 года в Москве. Сегодня во многих местах города размер знаков 50×50, а на некоторых улицах в центре, где действует ограничение скорости до 60 км/ч, даже 40×40, сообщили «Известиям» в ЦОДД. За два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся еще как минимум на 37, отметили в ЦОДД. Московские водители особо не жалуются, многие даже не заметили перемен.

После столицы эксперимент распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. А в ноябре 2017 года был утвержден предварительный национальный стандарт (ПНСТ), допускающий два отдельных уменьшенных типоразмера (предусматривают ширину знака в 40 и 50 см соответственно). Он действует пока до ноября 2020 года.

Мини-парковка

Обсуждаемый вариант изменений ГОСТа содержит также возможность использования знака «Парковка» размером 35×35 см, рассказали «Известиям» в пресс-службе МВД. Это почти вдвое меньше, чем ныне действующий типоразмер 60×60. Знак 35×35 можно будет применять на улицах со слабоинтенсивным движением, например внутри исторической застройки.

В доработанной редакции впервые появятся также совмещенные знаки. Например, «Парковку» объединят с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды». ГИБДД предложила разрешить совмещать знак парковки также с обозначением мест для электромобилей и транспортных средств дипкорпуса. Правительство Москвы предлагало указывать на «Парковке» также время ее действия, но эту идею ГИБДД по какой-то причине не поддержала, следует из ответов ведомств.

Соразработчик ПНСТ, руководитель проекта Probok.net Александр Шумский считает, что на небольших улицах малые знаки будут видны даже лучше, чем большие.

— Чем больше крупноразмерных знаков расположено на малых улицах, тем менее заметен каждый из них, — отметил он. — Практика показала, что знаки шириной 40 или 50 см могут применяться без каких-либо отрицательных последствий. Размер 35 см тоже не является критичным: когда водитель ищет парковку, он замедляет ход.

Кроме того, уменьшенные знаки обходятся городу на 40% дешевле прежних, меньше стоит и их эксплуатация, сокращаются расходы на установку, добавил Александр Шумский.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что восприятие знаков водителями зависит от скорости движения на дороге. Чем меньше знак, тем больше риск, что водитель на определенной скорости его не увидит или не успеет отреагировать, сказал он «Известиям».

Тем не менее эксперимент в Москве, по его словам, показал, что установка знаков меньшего размера на улицах со спокойным движением сильно не повлияла на процент водительских ошибок.

Решение о том, какой размер установить, в каждом случае, согласно правилам, будет принимать владелец дороги.