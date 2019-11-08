Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на аукционе

Начальная цена лота оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений к нему ААИ № 670077 выставят на торги в Москве 14 ноября. Они выданы 10 декабря 1976 года – практически в день 70-летия Леонида Ильича Брежнева. По некоторым сведениям, это был “шуточный подарок” от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Конечно же, на талоне отсутствуют дыры, которые свидетельствовали бы о наличии нарушений у водителя.

Оба документа заламинированы и находятся в хорошем состоянии. Много лет документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование, а все вещи и документы стали достоянием рынка, сообщает РИА Новости.