Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на аукционе

Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений к нему ААИ № 670077 выставят на торги в Москве 14 ноября. Они выданы 10 декабря 1976 года – практически в день 70-летия Леонида Ильича Брежнева. По некоторым сведениям, это был “шуточный подарок” от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Конечно же, на талоне отсутствуют дыры, которые свидетельствовали бы о наличии нарушений у водителя.
Оба документа заламинированы и находятся в хорошем состоянии. Много лет документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование, а все вещи и документы стали достоянием рынка, сообщает РИА Новости.
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Права Вождя))
Все категории? Сам сдал или вручили?
Удостоверение недействительно. В 1906 году не было такого города и страны. Стало быть место рождение указано неверно
Там написано же “USSR Днепродзержинск” – то есть, город указан в СССР, так что все правильно.
Валерий Плотников что правильно?! Читаем сначала:
Место рождения.
В 1906 году такого места не существовало
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