Porsche официально представит Taycan Cross Turismo в 2020 году

Электрический внедоржник Porsche Taycan Cross Turismo будет представлен в 2020 году

Обычная версия электрического седана Taycan дебютирует в сентябре этого года, а его внедорожное его исполнение Cross Turismo покажут в 2020 году.

В прошлом году, поставщики компании Porsche раскрыли важную информацию касательно внедорожной версии полностью электрической модели Taycan – новинка получила название Taycan Cross Turismo. Тогда говорилось о том, что электромобиль будет представлен где-то в конце 2021 года.

Однако базирующаяся в немецком Штутгарте немецкая марка, кажется, работает усерднее и быстрее, чем ожидалось. В своем ежегодном отчете о развитии сообщается, что Taycan Cross Turismo дебютирует в 2020 году, таким образом предыдущий слух можно считать опровергнутым.

Видимо Porsche делает все возможное, когда дело доходит до электрификации своего модельного ряда. Напомню, что первый, полностью электрический седан бренда, Taycan, дебютирует в сентябре этого года.

Ну а компактный кроссовер Macan следующего поколения также будет оснащен электрической силовой установкой, что делает его второй моделью Porsche с чисто батарейным питанием.

Планируется, что к 2025 году половина объема продаж Porsche будет состоять из полностью электрических или плагин-гибридных моделей. В недавних сообщениях говорится, что компания рассматривает возможность электрификации спортивного Boxster – об этом будет объявлено в этом году.

«Число наших работников увеличилось более чем в два раза всего за семь лет», – сказал Оливер Блюм, председатель правления Porsche AG. Мы создаем еще 1500 новых мест для организации производства седана Taycan. Наш первый чисто электрический спортивный автомобиль ознаменовал начало новой эры, и мы очень оптимистично настроены в отношении успеха электрической версии компактного кроссовера Taycan».

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