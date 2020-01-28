Tiggo 8. Первый 7-местный кроссовер от Chery

В марте 2020 года в России состоится старт продаж полноразмерного семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8

Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. Особенность платформы в том, что у неё большой потенциал для создания принципиально более качественных, комфортных, динамичных и хорошо управляемых автомобилей. На ней уже спроектированы кроссоверы TIGGO 4, TIGGO 7, а теперь и TIGGO 8.

Кроссовер TIGGO 8 является самым крупным SUV в линейке марки CHERY и имеет впечатляющие размеры, которые обеспечивают комфортное размещение пассажиров на всех трёх рядах сидений: длина составляет — 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колёсная база 2710 мм.

Клиренс кроссовера CHERY TIGGO 8 равен 190 мм, угол въезда — 20°, угол съезда — 23°. Передняя подвеска — независимая типа McPherson, что обеспечивает точность, высокую надёжность и чёткую обратную связь при управлении автомобилем. Задняя независимая многорычажная подвеска повышает управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

Что касается объёма багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда — 1932 литра; в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.

По результатам независимых краш-тестов, проведённых по методике C-NCAP, кроссовер CHERY TIGGO 8 получил максимальные «5 звёзд».

Составляющими такой высокой оценки являются конструктивные особенности автомобиля, качество материалов и сборки, а также наличие современных электронных помощников и активных систем безопасности. Прочность нижней части кузова обеспечивается за счёт применения тройных лонжеронов, которые участвуют в поглощении энергии удара, что делает кузов энергоёмким и малодеформируемым. Каркас кузова CHERY TIGGO 8 изготовлен из 5 сортов высокопрочной стали производства компании Benteler.