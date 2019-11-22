В Китае начались продажи нового Jac A5

В дилерских центрах JAC Motors на территории Китая стартовали продажи новой легковой модели JAC A5. Автомобиль отличается ярким обликом в спортивном ключе, отличной динамикой и управляемостью, и большим количеством современных интеллектуальных систем

Стилистика кузова типа лифтбек разработана в итальянском дизайн-центре JAC под руководством шеф-дизайнера Даниэля Гальоне. Благодаря тщательно продуманной форме с ниспадающей задней частью крыши, удалось достичь коэффициента аэодинамического сопротивления Cx 0,29, что является одним из лучших показателей в классе. Благодаря декоративным элементам на задних стойках с визуальным эффектом «парящей крыши», автомобиль может предлагаться в двухцветной окраске. При колесной базе 2760 мм, габариты JAC A5 составляют 4772 х 1820 х 1492 мм, обеспечивая простор для пассажиров и багажа.

JAC A5 оснащается проверенным бензиновым двигателем с турбонаддувом рабочим объемом 1,5 л. Агрегат мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 210 Нм несколько раз входил в десятку лучших двигателей года в Китае. В качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатая механическая коробка, либо вариатор производства Punch. Подвеска полностью независимая, впереди используется схема МакФерсон, сзади двойные рычаги. В настройке характеристик и ходовых качеств принимали участие специалисты всемирно известной компании Magna.

Салон выделяется современной отделкой и широким использованием электронного оборудования. Управление медиасистемой и климатической установкой осуществляется с помощью центрального планшета диагональю 10,4 дюйма с вертикальной ориентацией. Приборная панель также представляет собой полностью цифровой дисплей размером 7 дюймов. В список комфортного оборудования входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управление медиасистемой, дистанционное открывание багажника с помощью сенсора под бампером и прочие опции.

На момент начала продаж JAC A5 предложен ограниченной серией стоимостью 75 800 юаней (около 690 000 руб.). Далее будут доступны 10 комплектаций в диапазоне цен 84 800 – 115 800 юаней. Автомобиль собирается на совместном предприятии JAC Volkswagen, с соблюдением высочайших стандартов качества системы VDA. Выход модели на российский рынок состоится не ранее 2021 года, информация о версиях для России будет доступна ближе к началу продаж. JAC A5 дополнит легковую модельную линейку JAC Motors, состоящую на сегодняшний день из кроссоверов JAC S3 и JAC S5, а также пикапа JAC T6.