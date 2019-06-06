Jaguar Land Rover и BMW Group объявляют о совместной разработке технологии электрификации нового поколения

Стратегическое партнерство компании Jaguar Land Rover и BMW Group будет строиться на базе знаний и опыта обоих автопроизводителей в сфере электрификации

Компании Jaguar Land Rover и BMW Group подтвердили планы по совместной разработке электрических силовых установок (EDU). Данный шаг позволит поддержать развитие электрических технологий, которые станут ключевым элементом для внедрения автономных, коммуникативных, электрических и совместно используемых технологий (ACES) в будущем.

Стратегическое партнерство будет строиться на базе знаний и опыта обоих автопроизводителей в сфере электрификации. Недавно компания Jaguar Land Rover продемонстрировала свои передовые технические возможности, представив миру первый премиальный электрический кроссовер Jaguar I-PACE, завоевавший звание «Автомобиль года 2019», а также ряд моделей в версиях подзаряжаемого гибрида. BMW Group также имеет богатый опыт в разработке и производстве нескольких поколений электрических силовых установок, начиная с запуска BMW i3 в 2013 году.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Переход к автономным, коммуникативным, электрическим и совместно используемым технологиям отражает невероятный технологический прорыв во всей автомобильной индустрии. Общий темп изменений и потребительский интерес к электрическому транспорту дают нам невероятный импульс для развития, и всей индустрии важно заниматься внедрением технологий, необходимых для перехода к такому будущему. Мы доказали, что можем создавать первоклассные электрокары и теперь нам необходимо внедрять новые технологии для разработки следующих поколений автомобилей Jaguar и Land Rover. В ходе переговоров с BMW Group нам стало понятно, что требования обеих компаний к электрическим силовым установкам нового поколения во многом совпадают, и мы можем прийти к взаимовыгодному сотрудничеству».

Соглашение позволит обеим компаниям воспользоваться преимуществами совместных исследований, разработок и планирования. Кроме того, такая работа позволит добиться значительной экономии благодаря совместному процессу закупок у цепи поставщиков.

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.

Электрические силовые установки будут производиться каждым из партнеров на своих собственных мощностях. Производство компании Jaguar Land Rover будет сосредоточено в специализированном центре в Вулверхэмптоне, который в январе текущего года был утвержден в качестве главной площадки по разработке электрических технологий. Таким образом, предприятие, на котором работают 1 600 человек, станет ключевым центром производства самых различных двигателей – от экологичных бензиновых и дизельных Ingenium до электрических установок. Работы в Вулверхэмптоне будут проводиться при поддержке Центра по сборке батарей в Хэмс Холле, расположенном недалеко от Бирмингэма, который обеспечит поставки систем для электродвигателей на заводы Jaguar Land Rover.