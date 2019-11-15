Открытие нового дилерского центра Mitsubishi в Воронеже

В Воронеже состоялась церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors «Авто-Дон» после обновления. Этот центр стал уже восьмым по счету в Центральном федеральном округе, преобразившимся в соответствии с глобальной концепцией Mitsubishi Motors

Новый экстерьер и интерьер стали отражением изменений и развития бренда Mitsubishi Motors в мире. В облике доминируют чёрный и белый цвета с красными линиями в качестве акцентов.

В пресс-конференции по случаю открытия приняли участие Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», Саваии Норихиро, Председатель Правления “MC Банк Рус”, и Александр Цверкунов, генеральный директор «МЦ Авто-Дон».

Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», отметил: «Процесс обновления дилерских центров был запущен в самом конце прошлого года и сейчас идет полным ходом. К концу 2019 года наша дилерская сеть будет насчитывать уже 29 обновленных центров. Мы стремимся к тому, чтобы посещение официальных салонов стало для наших клиентов максимально приятным и полезным. Теперь и жители Воронежа смогут оценить по достоинству новый уровень дизайна и комфорта от бренда Mitsubishi Motors».

Александр Цверкунов, генеральный директор «МЦ Авто-Дон», отметил: «Дилерский центр «Авто-Дон» давно известен жителям нашего города. Однако, мы меняемся и растем вместе с брендом. Мы еще больше повысили стандарты обслуживания и улучшили подход к клиентам. Дилерский центр «Авто-Дон» стал первым в Воронеже, сменившим дизайн в соответствии с новыми глобальными стандартами Mitsubishi».

Автоцентр имеет общую площадь почти 3 000 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновленный пикап L200.

Современный дилерский центр, выполненный по новым стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 1 800 м2 работают пост активной приемки, 12 постов слесарного ремонта и установки дополнительного оборудования, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 2 500 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

В рамках открытия все желающие также смогли не только по достоинству оценить новый дизайн дилерского центра, но и пройти тест-драйв всего модельного ряда Mitsubishi.