Насколько вы доверяете каршерингу? Фото: Alexander Sober‎ (FB)

Не, ну Crashеринг это, безусловно, будущее. Неизбежное. Понять и простить.

Но вот любовь с первого взгляда и навечно к нему, особенно в российских условиях пока странна и чревата.

Но вот вам пример от Alexander Sober в Синих ведерках:

Сегодня под окнами стоял этот Belkacar CLA заведенный, за рулём очень нервный юноша в больших чёрных очках. Он дёрганно покурил, поплевал, бычок на асфальт. Думаю, ладно, щас свалит, но нет… юноша начал надевать на руку пакет, повертел телефон, передумал, надел на другую… через пару минут вышел из машины, пошел в кусты, присел в траве и что-то поднял своей целофановой рукой. Потом это “что-то ” он пытался положить за лючок бензобака или на заднее сиденье (плохо было видно). На этом перформанс закончился и неадекват покинул наш тихий двор…

Я позвонил, естественно, в Белку. (Иногда пользуюсь ими, а прокуренный мерседес совсем не комильфо.)

Какие будут предположения?

И автор так искренне: “Какие будут предположения?”

Ах тыж, как удивительно!! Закладочку забрали и всего-то.

А, что простите, будет если там гильзу найдут? Или нож с убийства ефрейтора ГРУ? А за рулем ты, @username!