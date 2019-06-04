Насколько вы доверяете каршерингу?

Фото: Alexander Sober (FB)
Но вот любовь с первого взгляда и навечно к нему, особенно в российских условиях пока странна и чревата.
Но вот вам пример от Alexander Sober в Синих ведерках:
Сегодня под окнами стоял этот Belkacar CLA заведенный, за рулём очень нервный юноша в больших чёрных очках. Он дёрганно покурил, поплевал, бычок на асфальт. Думаю, ладно, щас свалит, но нет… юноша начал надевать на руку пакет, повертел телефон, передумал, надел на другую… через пару минут вышел из машины, пошел в кусты, присел в траве и что-то поднял своей целофановой рукой. Потом это “что-то ” он пытался положить за лючок бензобака или на заднее сиденье (плохо было видно). На этом перформанс закончился и неадекват покинул наш тихий двор…
Я позвонил, естественно, в Белку. (Иногда пользуюсь ими, а прокуренный мерседес совсем не комильфо.)
Какие будут предположения?
И автор так искренне: “Какие будут предположения?”
Ах тыж, как удивительно!! Закладочку забрали и всего-то.
А, что простите, будет если там гильзу найдут? Или нож с убийства ефрейтора ГРУ? А за рулем ты, @username!
А вы когда последний раз вы проверяли багажник, задние карманы на сидениях или перчаточный ящик после посадки в каршеринг?
– А где ваши сообщники, которые оставили тут вагон отпечатков? Или так, в 23:00: “Добрый вечер! Вы задержаны – ваши отпечатки найдены в автомобиле в котором нашли расчлененное тело”.
– А откуда у вас на брюках кровь и волосы убиенной Агафьи [sic!]? С сидения каршеринга? Нуууу, кааааанешно, мы вам верим!🤣🕵️♀️👨🎓
Может в здоровом обществе такое еще и доказать надо, но мы то нормальные – суды то у нас “Краснодарские™ и Басманные™”!
Путаюсь какие лучше.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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