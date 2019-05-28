РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Компании Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar Land Rover выявили случаи мошеннических схем взыскания компенсаций в пользу автовладельцев

Мировые автопроизводители, среди которых Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai и Kia, направили жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

По данным производителей, несколько краснодарских судов (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) вступили в сговор с местным комитетом по защите прав потребителей с целью взыскания компенсаций с продавцов автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на авторов обращения.

О том, как, по версии автоконцернов, работает эта схема, Business FM рассказал партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий компании в судах.

Максим Титаренко партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов»: «В ряде случаев это действительно люди, у которых имеется какой-то недостаток. Они приходят к общественной организации, которая им гарантирует, что они взыщут не только стоимость автомобиля, но еще и две-три стоимости сверху. Те берут на себя, я так понимаю, все эти хлопоты. К сожалению, как мы видим, в большинстве случаев это сфабрикованные дела. Например, для того чтобы перетащить дело в нужный суд, подделываются документы о месте регистрации истцов, потому что, вероятно, в другом нормальном, беспристрастном суде этот иск не имеет перспектив. Когда мы это вскрываем, показываем, что суду представлены поддельные документы, реакции у суда никакой. Мы уже год пытаемся по одному такому эпизоду просто убедить следственные органы, что здесь есть состав как минимум двух уголовно наказуемых деяний. В ряде случаев это уже отработанная схема: покупается автомобиль, в течение 15 дней с момента приобретения заявляется требование о возврате. Для этого не нужно доказывать существенность. Закон говорит о том, что любой недостаток, который вы обнаружили в течение 15 дней с момента приобретения технически сложного товара, дает право его вернуть. Изготовитель предлагает представить товар с недостатком, для того чтобы оценить, насколько он действительно требует замены и возврата. Этот товар не предоставляется. Дальше следует исковое заявление в суд. Все это время начисляется неустойка — 1% в день. В суде мы еще раз объясняем, что, если нам дадут товар, мы убедимся в том, что там есть недостаток, удовлетворим требования потребителя. Это тоже остается без внимания, суд автоматически назначает экспертизу (это еще пару-тройку месяцев как минимум). В результате мы подходим к принятию решения судом через полгода. За эти полгода, если вы посчитаете, уже две стоимости товара неустойка начислена, ее никто не снижает. Еще 50% штрафа от всего, что взыскано. В ряде случаев взыскивается пять стоимостей товара. У нас здесь есть девятикратный прецедент».

По словам Титаренко, судебную экспертизу в этих делах проводит все тот же комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах Краснодара, а исковые документы ответчику вместо суда отправляются представителем истца.

В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края Business FM заявили, что ни о каких девятикратных компенсациях нет и речи. По сути претензий руководитель комитета Александр высказался следующим образом.

— Мы просто общественная правозащитная организация, которая помогает защищать свои права простым гражданам, которые не могут себе позволить в силу ряда причин обращаться в суды самостоятельно. Мы делаем это за них, закон позволяет это делать. Если говорить о транспортных средствах, то доля автомобилей в нашей работе минимальная, это буквально единицы. Почему задергались производители, я не знаю. Скорее всего, это не производители, а просто юридические компании, с которыми они заключают договоры. Видимо, просто не могут тянуть свою работу, пытаются таким образом привлечь ситуацию. Не знаю, не могу ничего сказать. Обычные иски в суды, обычная работа. Люди ремонтируют свои автомобили по 10-20 раз. Живут в сервисных центрах, устают, приходят к нам, просят помощи. Мы собираем все документы, пишем исковое заявление, обращаемся в суд. Я не вижу, какая здесь может быть мошенническая схема. Эти дела доходят до Верховного суда Российской Федерации. Суд не находит никаких нарушений. Концерны потом забирают эти неисправные автомобили у потребителя. Если бы они там что-то находили, какие-то мошеннические схемы, они бы, наверное, уже давным-давно, еще с 2016 года, как они пишут, пытались доказывать свою правоту.

— Автопроизводители еще говорят по поводу некоего сговора судов. — А что им еще говорить, скажите? Если бы они были грамотными адвокатами, наверное, в соответствии с законом пытались как-то защищаться.

По словам члена коллегии адвокатов «Камаев и партнеры» Алишера Захидова, кратность выплат в данном случае ключевой момент. Если суммы, которые присуждает суд, действительно сильно завышены, в этом есть признаки сговора, потому как законом предписан компенсационный принцип таких выплат, но никак не принцип обогащения одной стороны сделки за счет другой.

Краснодарские судьи при этом, по словам Захидова, кристально чистой репутацией не отличаются. Юрист порассуждал и на тему того, что будет, если органы, в которые обратились автоконцерны, начнут проверки и в итоге встанут на сторону производителей автомобилей.

Алишер Захидов член коллегии адвокатов «Камаев и партнеры»: «Будут прекращаться статусы этих судей, решения будут пересматриваться, могут возбуждаться уголовные дела. Может быть поворот в исполнении решения, соответственно, будет требование по возврату этих денежных средств. Масса таких возможной, но, судя по автоконцернам, у них очень серьезные намерения дожать эту ситуацию до конца, в которой действительно есть вещи, обращающие на себя внимание».

Председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, который в свое время публично защищал скандально известную краснодарскую судью Елену Хахалеву, не нашел времени для того, чтобы прокомментировать претензии, выдвинутые автопроизводителями.

Источник.