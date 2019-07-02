Fiat продемонстрировал обновленную версию фургона Ducato MY2020

Итальянская компания Fiat показала обновленную версию фургона Ducato с приставкой MY2020 в названии.

Первое, на что следует обратить внимание при знакомстве с этой новинкой, – моторная гамма, полностью отвечающая всем требованиям Euro 6D. Так, «базовым» для нового Fiat Ducato станет 120-сильный 2,3-литровый мотор MultiJet 2, работающий в паре с механической коробкой. Компанию ему составит двигатель из того же семейства мощностью 140 л.с. с рабочим объемом 2,3 литра. В этом случае трансмиссия подразумевает выбор – «механика» или 9АКПП. Маленький Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра.

Еще две разновидности этого силового агрегата выдают 160 и 180 л.с. Есть и 36-сильная версия, работающая на метане.

От своего предшественника новинка отличается переработанной решеткой радиатора и головной оптикой с новым рисунком. В перечне доступных опций теперь значатся передовая мультимедиа с семидюймовым тачскрином и USB-разъемом, поддерживающая Apple CarPlay и Android AutoTM, а также целый ряд современных систем безопасности и водительских ассистентов. Напмоним, итальянский фургон Fiat Ducato имеет множество модификаций с разными габаритами, что сделало его бестселлером марки сразу в 12-ти странах.

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