Марина Ляшенко заняла должность Генерального директора компании Мишлен в Украине

Компания Мишлен в Восточно-Европейском регионе сообщает о назначении Марины Ляшенко на пост Генерального директора компании Мишлен в Украине (МИШЛЕН УКРАИНА).

С 20 мая 2019 года Марина Ляшенко отвечает за руководство офисом компании в Киеве и реализацию стратегии ее развития в стране, направленной на усиление позиций компании и укрепление бренда MICHELIN в Украине.

«Мое знакомство с ценностями и историей бренда MICHELIN случилось еще в 2004 году, когда я проходила обучение в университете Оверни в Клермон-Ферране, где расположен центральный офис и завод Группы. Спустя 15 лет я рада возможности присоединиться к энергичной и дружной команде Мишлен в Восточно-Европейском регионе. В последние годы рынок Украины находился в непростой ситуации, но у него высокий потенциал с точки зрения роста продаж. Перед нашей компанией стоят амбициозные задачи, но я уверена, что нашей профессиональной команде они по силам. Мы намерены динамично наращивать присутствие бренда MICHELIN в Украине, усиливая наши позиции в премиальном сегменте, а также постоянно работать над укреплением доверия наших клиентов к продуктам и сервисам компании Мишлен», – отметила Марина Ляшенко.

Марина Ляшенко с отличием окончила магистратуру по специализации «Маркетинг» в Киевском торгово-экономическом университете, а в 2004 году прошла обучение в сфере управления бизнесом в университете Оверни в Клермон-Ферране (Франция). Её профессиональный путь – это более десяти лет работы на руководящих позициях в компаниях Procter&Gamble и Omega Pharma. В 2017 году Марина вошла в рейтинг ТОП-100 успешных женщин Украины по версии Европейской Ассоциации Развития Бизнеса. Свободно владеет украинским, английским, французским и русским языками.