В Краснодаре состоялось нового дилерского центра Lamborghini

Состоялось официальное открытие нового дилерского центра Lamborghini в Южном Федеральном округе.

В рамках мероприятия прошла российская премьера нового Lamborghini Aventador SVJ – последней версии культовой флагманской модели Lamborghini c двигателем V12, установившей рекорд круга на «северной петле» Нюрбургринга среди серийных автомобилей. Специальными гостями вечера стали Андреа Балди, глава региона Европа, Ближний Восток и Афика, и Константин Сычев, глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ.

Новый дилерский центр Lamborghini Краснодар будет оказывать полный спектр услуг, включающий в себя продажу как новых автомобилей, так и автомобилей по программе Selezione Certified Pre-Owned, гарантирующую новому владельцу, что суперкар с пробегом прошел строгий процесс проверки, а работы были выполнены высококвалифицированными техническими специалистами с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini. Также дилерский центр будет осуществлять сервисное обслуживание и ремонт (в том числе и кузовной); продажу запасных частей и аксессуаров; услуги по программам Trade-in и Lamborghini Financial Services, в рамках которых клиентам предлагаются эксклюзивные пакеты страхования и лизинга.

«Lamborghini Краснодар – четвертый дилерский центр на территории Российской Федерации. Его открытие является стратегически важным этапом развития марки в России и, конечно, мы рассчитываем на успешные показатели продаж. После выхода первого супер-SUV Россия приобрела статус одного из значимых рынков для компании Lamborghini. Новый дилерский центр в Краснодаре — закономерный шаг по укреплению позиций бренда», – прокомментировал Константин Сычев.

В конструктивных и интерьерных решениях просторного центра площадью 380 м2 особое внимание уделено легендарному стилю бренда и знаковым деталям: четким линиям, острым многоугольным формам и ярким цветовым акцентам. В интерьер интегрированы цифровые элементы, позволяющие погрузиться в мир Lamborghini. Отдельно располагается студия Ad Personam, где покупателям будут предложены разнообразные варианты цветовых решений, материалов, отделки и дополнительных аксессуаров для персонализации своего суперкара. Опции по персонализации доступны и для предметов одежды, а также аксессуаров из коллекции Collezione Automobili Lamborghini.

Дилерский центр Lamborghini Краснодар полностью отвечает стандартам корпоративного стиля и дизайна CI/CD Lamborghini. Светлое и просторное помещение нового шоурума рассчитано на экспонирование двух автомобилей. На данный момент в зале представлены суперспортивный кроссовер Urus и спорткар Aventador SVJ. Сервисный цех площадью 130 м2 с двумя рабочими постами позволит осуществлять все виды технических работ: кузовной ремонт, шиномонтаж, регулировку сход-развала, балансировку колес до размера 23 дюйма включительно, калибровку всех современных ассистентов автомобиля и многое другое. Рабочий потенциал нового сервиса составит почти 600 часов в месяц. Складские помещения центра, примыкающие к сервисному цеху, предусматривают также услугу сезонного хранения шин.