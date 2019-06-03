Появились первые реальные фото интерьера салона новой Hyundai Sonata

Интерьер салона новой Hyundai Sonata существенно преобразился и это видно на первых “живых” фотографиях

Компания Hyundai приступила к тестовой сборке седана Sonata нового поколения, представленного в апреле этого года в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют первые «живые» салона автомобиля, опубликованные китайским изданием autohome.

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии. Скорее всего, есть и заявленная ранее цифровая «приборка», однако, в силу слабого качества снимков, убедиться пока получится.

О характеристиках новинки пока известно не так много, хотя на презентации в Нью-Йорке сообщалось о том, что «четырехдверка» поступит в продажу с 1,6-литровым 180-сильным турбомотором (195 Нм) и 2,5-литровым 191-сильным «атмосферником» (245 Нм), пару которым составит безальтернативный 8-ступенчатый «автомат».

Серийное производство Hyundai Sonata 2020 модельного года начнется на заводе Hyundai в Алабаме уже этой осенью. Первые «товарные» машины поступят к дилерам в октябре.

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