Компания Renault Россия начинает прием заказов на новый Dokker Stepway

Новый Renault Dokker Stepway поступил в продажу на российский рынок

В мае 2019 года к Stepway серии присоединится грузопассажирский автомобиль Dokker, уже зарекомендовавший себя как надежный многофункциональный автомобиль для тех, кто любит путешествия с большой семьей и также использует его в профессиональных целях.

Как и другие модели серии, Dokker Stepway приобрел новый, еще более мужественный облик и внедорожные акценты.

По сравнению с классической версией Renault Dokker, Dokker Stepway получил ряд практичных элементов экстерьера, которые будут полезны при эксплуатации автомобиля за городом:

Защитные накладки на передний и задний бамперы

Расширители колесных арок

Рейлинги на крыше

Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой

Интерьер Dokker Stepway также отличает ряд особенностей : новая эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке “матовый хром”.

Для большего комфорта в ежедневных поездках и длинных путешествиях Dokker Stepway получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя.

Широкий выбор опционального оборудования для Dokker Stepway включает новую мультимедийную и навигационную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay® и AndroidAuto®, камеру заднего вида и задний парктроник. В числе стандартного оборудования доступны кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к российским дорожным условиям. Автомобиль имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Renault Dokker Stepway великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое.

Dokker Stepway предлагается в следующих исполнениях:

с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 1 059 990 рублей

c дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.) по цене от 1 179 990 рублей

Dokker Stepway был впервые представлен на Московском Международном Автомобильном Салоне 2018.

Производство Renault Dokker Stepway налажено на заводе Renault в Танжере (Марокко).