Спортивный кроссовер Suzuki Vitara Brezza вышел в продажу

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Limited Edition.

Новинка, получившая двухцветный окрас кузова и эксклюзивный декор, уже доступна у дилеров бренда в Индии. Цена — 1 072 732 рупий или 990 тыс. рублей по текущему курсу.

Кроме двухцветного кузова, со стороны узнать «спортивный» Suzuki Vitara Brezza Sports Limited Edition можно по обновленной радиаторной решетке с хромированной окантовкой, пластиковым расширителям арок, стильным наклейкам, серебристым вставкам на порогах и бамперах, заднему спойлеру и 16-дюймовым колесным дискам с оригинальным дизайном.

Интерьер паркетника дополнен яркими чехлами на сиденьях, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной оплеткой и металлическими накладками на педалях. Более того, как сообщает NJCAR.RU, эти и другие аксессуары (внешний декор), входящий в пакет Sports Limited Edition, можно купить отдельно за 29 990 рупий (около 27 тыс. рублей).

Под капотом изменений не произошло. Как и обычный Vitara Brezza, оспортивленный Brezza Sports Limited Edition предлагается с 1,3-литровым турбодизелем DDis мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» или «робот» АМТ; привод — только передний.

Напомним, Suzuki Vitara Brezza — единоличный бестселлер в индийском сегменте SUV. Только за прошлый год кросс нашел в Индии более 160 тысяч покупателей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Источник