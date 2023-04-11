Omoda представляет – новый седан Omoda S5

Автомобиль для российского рынка получит две модификации: с

атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л

атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л OMODA S5 будет доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra

Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X

Автомобиль представлен в O-Universe

OMODA анонсирует выход второй модели в продуктовой линейке марки для российского рынка: седана OMODA S5, который будет представлен с двумя силовыми установками и в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra.

Футуристичный дизайн автомобиля отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности. Стильный облик седана OMODA S5 подчеркивает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.

Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.

Версия Life комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом, повторителями поворота, а также иммобилайзером, задними парктрониками и системой кругового обзора.

Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок – дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз – функцией AutoHold. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.

Приборная панель представлена 10,25-дюймовым экраном, аналогичной диагональю обладает сенсорный дисплей в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth. Салон седана OMODA S5 оборудован тремя USB-разъемами: двумя – спереди, одним – сзади.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.

Седан OMODA S5 в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Она также отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

OMODA S5 в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем безопасности. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот.

О ценах на стильный и инновационный седан OMODA S5 в России будет объявлено ближе к официальному запуску продаж. Познакомиться с продукцией OMODA можно в уникальном интерактивном пространстве O-Universe, где пользователи могут не только записаться на тест-драйв в ближайшем дилерском центре, но и оформить заявку на покупку сконфигурированного автомобиля.