Пилот AlphaTauri уверен, что с ним все в порядке, несмотря на кашель

motorsport.com

Пилот AlphaTauri уверен, что с ним все в порядке, несмотря на кашель
12 марта 17:11 2020

На фоне эпидемии коронавируса, пилот AlphaTauri Пьер Гасли перед Гран При Австралии признался, что чувствует признаки заболевания. При этом француз заверил, что серьезных проблем у него нет

«Немного кашляю в последние дни, но в целом… Горло побаливает, но я в порядке, – сказал Гасли. – Все хорошо, я в предвкушении этапа».

По информации от Motorsport, Гасли также признался, что старается не задумываться о ситуации с коронавирусом:

«Честно говоря, я сейчас особо не думаю о том, что будет дальше. Ситуация очень странная, о многих вещах можно говорить. Но сейчас я мыслями в Австралии, надеюсь провести сильную гонку и начать сезон наилучшим образом. А что будет в будущем? Каждый день всплывает столько всего, что я не хочу даже тратить силы на размышления об этом.

Мне не стоит что-то комментировать, я же не президент Италии, я пилот AlphaTauri Пьер Гасли, и не знаю, что будет дальше. То, что будет в ближайшие недели и месяцы, вызывает массу беспокойства, но сейчас мы можем только наилучшим образом делать свое дело в Австралии. В Бахрейне опять будет масса всяких историй и нам придется справляться с ними. А пока мы должны быть рады, что мы здесь и проводим гонку».

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AlphaTauriF1Пьер Гасли
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Виталий Гущин
    12 марта, 17:29 #1 Виталий Гущин

    Пусть к Квяту близко не подходит. 🙂 Впрочем, всё равно этап отменят, наверное. МакЛарен уже отказался участвовать, теперь могут и остальные подтянуться. Начало сезона псу под хвост

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