Jaguar I-PACE стал обладателем трех наград международной премии Engine + Powertrain of the Year Awards 2019

Jaguar I-PACE получил награды сразу в трех номинациях премии The International Engine + Powertrain of the Year 2019.

Полностью электрический Jaguar I-PACE стал победителем в номинациях «Лучшая электрическая силовая установка», «Лучший новый двигатель» и в категории автомобилей с двигателем мощностью от 350 л.с. до 450 л.с. по итогам премии The International Engine + Powertrain of the Year 2019.

Результаты премии были объявлены на Международной выставке трансмиссий и двигателей в Штутгарте, Германия. В состав жюри вошли 70 экспертов в сфере автомобильной журналистики из 31 страны мира, они оценивали ключевые характеристики представленных моделей, в частности, динамику, управляемость и энергоэффективность.

Ян Хобан (Ian Hoban), директор модельного ряда Jaguar Land Rover: «Мы использовали все преимущества передовой батареи и технологичных электромоторов, чтобы создать электромобиль мирового уровня. Наряду с нулевым уровнем вредных выбросов полностью электрическая силовая установка обеспечивает идеальный баланс динамики и запаса хода, а также выдающуюся отзывчивость, управляемость и удобство в ежедневном использовании. Перед нами стояла задача сделать лучший в мире электрический динамичный SUV, и эти награды доказывают, что команда наших инженеров добилась этой цели».

Литий-ионная батарея I-PACE емкостью 90 кВт*ч гарантирует запас хода до 470 км (WLTP). Она способна заряжаться с нуля до 80% всего за 90 минут с помощью 50-киловаттной точки или чуть более 10 часов при зарядке через AC-точку (7кВт).

Батарея Jaguar I-PACE расположена между осями настолько низко, насколько это возможно, что позволяет распределить вес в пропорциях 50:50 и установить низкий центр тяжести, что оптимизирует равновесие и предотвращает переворот автомобиля. Вместе с усовершенствованной двухрычажной передней подвеской и задней многорычажной подвеской Integral Link это придает I-PACE легкость управления и невероятный уровень комфорта.

Пакет интеллектуальных технологий, способствующих оптимизации запаса хода, включает систему предварительной подготовки батареи: при подключении к сети I-PACE автоматически повышает или понижает температуру батареи, чтобы добиться максимально возможных показателей запаса хода.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами, разработанными специалистами Jaguar. Для компактности приводные валы проходят прямо через них. Такая мера также позволила облегчить электродвигатели – их масса вместе с трансмиссией составляет всего 78 кг. Это, в свою очередь, поспособствовало увеличению пространства в салоне, объема багажного отделения, составляющего 656 л, и дорожного просвета.

Расположение электродвигателей на передней и задней осях гарантирует выдающееся сцепление и управляемость в самых разнообразных условиях, а также обеспечивает высокий уровень рекуперативного торможения – до 0,4G. Все это позволяет увеличить запас хода и дает возможность управлять автомобилем «одной педалью».

С момента своей премьеры, которая состоялась чуть больше года назад, I-PACE завоевал 66 международных наград. Модель была признана лучшим автомобилем года в мире 2019, автомобилем года в Европе и лучшим «зеленым» автомобилем, а также получила награду за лучший автомобильный дизайн и была названа автомобилем года в Германии, Норвегии и Великобритании