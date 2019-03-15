Ежегодная пресс-конференция Porsche в прямом эфире

Porsche проводит очередную ежегодную пресс-конференцию

В пятницу, 15 марта 2019 года, Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG, и Лутц Мешке, член правления, ответственный за финансы и IT, подведут итоги 2018 финансового года.

Porsche NewsTV будет вести прямую трансляцию пресс-конференции на немецком и английском языках на newstv.porsche.com, начало в 10:00 часов (по среднеевропейскому времени). После трансляции запись ежегодной пресс-конференции будет доступна для скачивания и публикации на других веб-сайтах.

Вместе с финансовыми показателями Porsche в эту пятницу также публикует отчет об операционной деятельности и устойчивом развитии. Онлайн-версия отчета будет доступна на новостном портале Porsche Newsroom в виде PDF-файла для скачивания, а также на собственном микросайте (newsroom.porsche.com/reports).

Благодаря сервису интерактивного сравнения пользователи могут видеть и сравнивать показатели разных лет. Выбирая определенные параметры, такие как период времени и категории данных, можно составлять индивидуальные обзоры. Доступны различные формы визуализации (например, диаграммы, таблицы). И, наконец, можно сохранять графики в разных форматах (например, PNG, XLS, PDF).