Mercedes и Хэмилтон начнут переговоры о контракте в феврале

Mercedes и Хэмилтон начнут переговоры о контракте в феврале
06 февраля 08:11 2020

Руководитель команды Тото Вольф заверил, что пока стороны всерьез не обсуждали новое соглашение

В январе в прессе появились сообщения о том, что Льюис Хэмилтон не может договориться с Mercedes по поводу нового контракта. Британец, якобы, потребовал от команды $ 66 млн в год, в то время как она готова заплатить только 50 млн. Сам Хэмилтон уже опроверг эти сообщения, заявив, что пока не вступал в переговоры с командой. Его слова подтвердил и глава Mercedes Тото Вольф.

«Мы с ним не виделись с рождественской вечеринки, – сказал Вольф в интервью Auto Motor und Sport. – Тогда мы немного поговорили о будущем, а с тех пор общались только в WhatsApp. После десяти месяцев было важно отдохнуть, поэтому мы оставили друг друга в покое на декабрь и январь. В феврале, когда встретимся снова, мы сядем и все обсудим».

Вольф признал, что положение позволяет Хэмилтону выдвигать свои требования к контракту, но на то же самое способна и команда:

«У пилоты уровня Льюиса всегда есть варианты. То же самое и у нас. Пока мы строим быстрые машины, всегда сможем выбирать себе пилотов. Но какими бы трудными не были переговоры, мы всегда приходили к согласию. Льюис хочет лучшую машину, а мы – лучшего пилота».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и за это время пять раз становился чемпионом мира.

По материалам Motorsport.

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  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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