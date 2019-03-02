Власти ужесточат контроль за изменениями в конструкции автомобилей

Жизнь автовладельцев желающих изменить конструкцию автомобиля, может усложниться

С 1 июля жизнь автовладельцев, желающих перевести машину на газ, поставить фаркоп или каким-то еще образом изменить конструкцию автомобиля, может усложниться. Для легализации переделок в ГИБДД нужно будет предоставить машину на осмотр в испытательную лабораторию. Часть экспертов считают, что это поможет усилить контроль и убрать с дорог небезопасные машины-конструкторы. Другие предупреждают о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться автовладельцы из Калининградской области, с Камчатки и других регионов: там нет в принципе нужных лабораторий.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии №19 от 29 января 2019 года, с 1 июля в России начнет применяться ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». В нем описана процедура проверки на безопасность автомобилей, ввезенных в Россию в единичном экземпляре, а также транспортных средств, в конструкцию которых вносятся изменения.

Самым популярным изменением является установка газобаллонного оборудования и фаркопов (сцепных устройств для перевозки прицепа). Установка на внедорожники больших колес, силовых бамперов, воздухозаборников-шноркелей также считается переоборудованием и должна быть узаконена. По нынешним правилам для этого автовладельцу нужно пройти сложную процедуру: несколько раз посетить ГИБДД, собрать разные документы, а также получить заключения в специальной испытательной лаборатории о возможности переоборудования и безопасности выполненных работ.

Сейчас автовладельцу необязательно приезжать в лабораторию: можно прислать фотографию (например, установленного газового оборудования) — по ней специалист определит, верно ли все сделано. Другой вариант: фирма высылает своего агента к клиенту, который на месте изучит машину.

С 1 июля автовладельцы будут обязаны предоставить автомобиль в лабораторию на проверку, а схема с дистанционным фотографированием будет запрещена. При этом получить заключение можно будет только в организациях, имеющих право работать по новому ГОСТу. По данным Росаккредитации, в России зарегистрировано всего 15 таких компаний: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Чувашии, Татарстане, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях. Заключения из лабораторий, которые не имеют права работать по новому стандарту, подразделения ГИБДД принимать не будут. Это значит, что такие машины зарегистрировать не получится и ездить на них будет нельзя.

Нововведение уже вызвало опасения у экспертов. В таких регионах, как Якутия, Камчатка, Калининград, автовладельцам нужно будет каким-то образом привезти свою машину в нужную лабораторию (своим ходом нельзя, пока не проведены все экспертизы), преодолев несколько тысяч километров, говорит гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

«Это создаст для граждан неудобства, в результате многие просто откажутся от легализации доработок и уйдут в тень,— говорит он. — Улучшению безопасности движения на дорогах это явно не будет способствовать».

Даже если предположить, что количество лабораторий к 1 июля увеличится, то все равно это слишком мало для всей страны, отмечает господин Пархоменко: в год «легализуется» порядка 300 тыс. транспортных средств с измененной конструкцией, на осмотр каждого на площадке в лаборатории нужно три-четыре часа, один эксперт может обработать максимум три авто.

«При этом сегодня инспекторы ГИБДД сами дважды осматривают машины, отмечает господин Пархоменко.

— Этого достаточно, чтобы выявить подлог или мошенничество с документами. При желании инспектор может запросить у лаборатории фотографию внесенных изменений, чтобы сравнить с автомобилем, который приехал на регистрацию». Руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин скепсиса не разделяет: он считает, что к июлю число испытательных лабораторий вырастет и спрос на услуги будет удовлетворен. «У каждой лаборатории может быть несколько филиалов по всей стране»,— считает он.

Оформление заключений по фотографиям господин Загарин назвал «порочной практикой», позволяющей обманным путем оформлять документы на автомобили, в конструкцию которых незаконно внесены изменения.

Применение нового ГОСТа, объясняет Денис Загарин, позволит ужесточить контроль за лабораториями, которые просто торгуют бланками заключений, ничего не проверяя в действительности, в результате легализуются и выезжают на дороги различные «конструкторы» с удлиненными рамами, самодельные лимузины, автобусы с лежачими местами и другие небезопасные транспортные средства.

Гендиректор компании «Трансконсалтинг» Антон Зязин ужесточения тоже поддержал.

«Для тех компаний, кто честно работает, проблем не будет,— сказал он. — У них, наоборот, прибавиться клиентов. Что касается граждан, то мы говорим об их же собственной безопасности. Если в Якутии сейчас нет лабораторий, но будет спрос, то такие фирмы там появятся.

Что касается Якутии и Камчатки, то там основной тип переоборудования — это установка двойных стекол для утепления и внедорожная подготовка машин, говорит источник, знакомый с ситуацией: в этих регионах подобный «тюнинг» жизненно необходим, но легализацией его никто не занимается, местные власти и ГИБДД просто закрывают на это глаза.