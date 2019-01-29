Видео с самой загруженной парковки в мире появилось в сети

“Самый загруженный паркинг в мире” показали в сети

Бесплатные парковки в мегаполисах иногда так похожи на муравейник! Нечто подобное недавно случилось и в Бангкоке, где местный паркинг, заснятый очевидцами на видео, уже прозвали самым загруженным в мире.

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Как видно по ролику, движение там действительно хаотичное, а все припаркованные машины стоят вплотную друг к другу. Во избежание столкновений (которые, судя по всему, случаются в таких условиях довольно часто), водители ставят на свои авто противоударные бамперы из пенопласта.

Выехать с такой парковки «своим ходом» зачастую невозможно – многим приходится вручную выталкивать свои машины, чтобы не столкнуться с «соседями».

Как замечает автор, на платных парковках в Бангкоке 1 час стоит 20 бат или 42 рубля по текущему курсу.