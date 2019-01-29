Видео с самой загруженной парковки в мире появилось в сети

Видео с самой загруженной парковки в мире появилось в сети
Январь 29 19:04 2019

“Самый загруженный паркинг в мире” показали в сети

Бесплатные парковки в мегаполисах иногда так похожи на муравейник! Нечто подобное недавно случилось и в Бангкоке, где местный паркинг, заснятый очевидцами на видео, уже прозвали самым загруженным в мире.

Как видно по ролику, движение там действительно хаотичное, а все припаркованные машины стоят вплотную друг к другу. Во избежание столкновений (которые, судя по всему, случаются в таких условиях довольно часто), водители ставят на свои авто противоударные бамперы из пенопласта.

Выехать с такой парковки «своим ходом» зачастую невозможно – многим приходится вручную выталкивать свои машины, чтобы не столкнуться с «соседями».

Как замечает автор, на платных парковках в Бангкоке 1 час стоит 20 бат или 42 рубля по текущему курсу.

На тему:

  Article "tagged" as:
БангкокВидеопаркинг
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Штаб-квартира Škoda Motorsport переезжает в новый единый комплекс

Штаб-квартира Škoda Motorsport переезжает в новый единый комплекс 0

Mercedes CLA Shooting Brake появится позже на два месяца чем CLA

Mercedes CLA Shooting Brake появится позже на два месяца чем CLA 0

У Suzuki в России новый генеральный директор

У Suzuki в России новый генеральный директор 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.