Продажи LADA Granta Cross стартуют летом 2019 года

LADA начала производство и отправила в дилерские центры первую партию автомобилей LADA Granta Cross – универсала, обладающего улучшенными характеристиками проходимости.

У новинки самый большой в семействе LADA Granta дорожный просвет – 198 мм, одновременно подчеркивающий принадлежность модели к семейству Cross. На кузове – защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье. Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях. Еще одна стилевая особенность LADA Granta Cross – 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, полированная поверхность и брутальный рисунок крупных спиц.

LADA Granta Cross – автомобиль, созданный для выполнения множества задач, одна из которых – активный отдых и туризм. Поэтому в базовую комплектацию автомобиля включена климатическая система и рейлинги на крыше. Кроме того, конструкция модели обеспечивает уверенное движение по различным типам дорог. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. При разработке LADA Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Это позволяет эффективно преодолевать сугробы и колеи, безопасно парковаться у высоких бордюров, и существенно расширяет возможности автомобиля.

Продажи новинки, как и планировалось, стартуют летом 2019 года. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата.

Напомним, что LADA Granta Cross станет пятой моделью нового семейства LADA Granta, продажи которого начались осенью прошлого года. Дизайн автомобиля приведен в соответствие с «ИКС – графикой», фирменной ДНК стиля LADA, стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика. На сегодня LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в РФ. С момента выхода на рынок своих покупателей нашли более 85 тысяч новых LADA Granta.