«Академия ралли» достойно завершила сезон РСКГ

Заключительный этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) стал достойным завершением насыщенного сезона. Оба дня соревнований были наполнены борьбой, и одни из главных баталий за позиции в итоговом зачете разворачивались с участием пилотов “Академии ралли”

Заслуженный ветеран российского “кольца” Владимир Черевань приехал в Сочи в статусе лидера чемпионата России в классе Туринг-Лайт, причем с большим отрывом от соперников, поэтому ему достаточно было просто доехать до финиша и спокойно забрать свой золотой кубок. Тем более что при весе его Volkswagen Polo целых 1165 килограммов навязать серьезную борьбу на сочинских прямиках было бы довольно сложно. В квалификации он показал восьмой результат, а в двух позициях впереди расположился Роман Голиков.

Как и всегда, пара пилотов “Академии ралли” на автомобилях официального партнера команды, марки Volkswagen, уже со старта включилась в борьбу за более высокие места. Роман Голиков довольно быстро прорвался в первую тройку и ввязался в борьбу за лидерство в классе, но сражение остановил выезд автомобиля безопасности: прямо на трассе загорелся автомобиль одного из гонщиков Туринг-Лайт. Со второго по пятый круги пелотон проследовал стройным паровозиком за сейфити-каром. После рестарта, данного всего за три круга до финиша, Голикову удалось сохранить место в ТОП-3, но чуть позже он допустил контакт с другим пилотом и “откатился” на пятое место, на котором и завершил субботнюю гонку. Следом за ним финишировал Владимир Черевань, заработавший тем самым дополнительные очки в свою “золотую” копилку: с учетом результатов первой гонки орловский гонщик стал недосягаем для конкурентов по Туринг-Лайт и по праву завоевал чемпионский титул.

Пилоты “Академии ралли” оккупировали первый ряд реверсивной решетки, и со старта в лидеры вышел Черевань. Но преследователи на более легких машинах держались вплотную и в итоге смогли оттеснить черный Volkswagen Polo теперь уж действующего чемпиона на пятое место. Впрочем, итоговая позиция уже не имела значения – Роману Голикову не удалось стартовать так же хорошо, и уже на первом круге он также пропустил вперед нескольких конкурентов, в итоге финишировав шестым. В командном зачете Туринг-Лайт “Академия ралли”, благодаря отличным результатам своих пилотов на протяжении всего года, также отпраздновала победу в чемпионате.

В категории S1600-Юниор разгорелась нешуточная борьба за серебро первенства России. Петр Плотников, вернувший себе вторую строчку общего зачета на Moscow Raceway, твердо намеревался защитить ее, а может и замахнуться на титул. От лидера сезона, Рустама Фатхутдинова, его отделяло 40 очков, так что математические шансы у Пети были. Егор Фокин планировал подняться выше своей пятой строчки общего зачета. Компанию им на сочинской трассе составил дебютант этапа Леонид Хараш.

Плотников и Фокин заняли второе и третье места на старте, а чуть дальше, на двенадцатой позиции, расположился Хараш. Первый заезд получился напряженным уже с самого старта: за спиной лидеров развернулась яростная борьба за первый поворот, которая позволила тройке фаворитов немного отъехать от преследователей. Но уже на следующем круге гонку нейтрализовали, выпустив сейфити-кар: Рустам Фатхутдинов был выбит с трассы одним из участников заезда. Режим машины безопасности продлился всего два круга, но при дистанции первой юниорской гонки в шесть кругов это означало, что борьба на трассе прекратилась на добрую треть заезда. Поэтому после рестарта сражение возобновилось с новой силой: Петр и Егор, шедшие третьим и четвертым, прессинговали Илью Дощечкина, периодически также обмениваясь позициями, но одновременно стараясь не переусердствовать и довести гонку до конца. В итоге к финишу Егор пришел третьим, Петя – четвертым, Леонид Хараш в своем первом “кузовном” заезде – десятым.

Гонка оказалась не менее богатой на события, и снова этому поспособствовали события в первом же повороте. Стартовавший с поула реверсивной решетки Леонид Хараш стал жертвой горячности соперников: в его Volkswagen Polo подобно снаряду прилетел автомобиль другого гонщика, и на этом гонка для обоих закончилась. На трассе снова появилась машина безопасности, и к моменту появления желтых флагов – всего через пару поворотов – пелотон возглавил стартовавший восьмым Егор Фокин. На расчистку трассы от деталей разбитых машин ушло два круга, и на третьем был дан рестарт. Егору удалось успешно защитить свою лидирующую позицию, а Пете пришлось прорываться из задних рядов – стартовый инцидент коснулся и его, заставив объезжать аварию по неоптимальной траектории. Чуть позднее Егор все же не смог отбить очередную атаку Рустама Фатхутдинова, но создал приличный отрыв от третьего места и второй раз за уикенд поднялся на подиум.

Петя же сумел проехать нескольких соперников и в последнем повороте буквально “выгрыз” пятое место, обеспечив себе “серебро” по итогам года. Уже под самый конец уик-энда было опубликовано решение спортивных комиссаров об аннулировании результатов Рустама Фатхутдинова, что принесло Егору победу в воскресном заезде. Успешное выступление на заключительном этапе позволило “Академии ралли” занять первое место в командном зачете категории S1600-Юниор по итогам всего сезона, прорвавшись наверх со второй строчки.

В Туринге Антон Бадоев отлично начал сочинский уикенд, выстрелив в первой части квалификации на четвертое место. Но собрать быстрый круг в главной попытке не удалось, и на субботней решетке его машина стояла на девятой позиции. Старт с хода Антон традиционно провел неплохо, занял внутренний радиус затяжного первого поворота, но уперся в плотную группу машин впереди и в итоге вынужден был отдать позицию и обосноваться на десятом месте. В остальном же гонка прошла достаточно спокойно: пилот “Академии ралли” поддерживал стабильный отрыв от соперников сзади и удержал позицию по финишного флага.

В гонке Антон стартовал десятым, но на стартовой прямой потерял три позиции. Впереди него разгорелась плотная борьба, в которой участвовала добрая треть пелотона, что позволило Бадоеву держаться вплотную к этой группе, но одновременно сильно осложнило задачу по прорыву наверх. Тем не менее, на втором круге он сумел подняться на двенадцатую строчку и, так же как и днем раньше, без приключений довести заезд до финиша. Набранных на сочинском этапе очков хватило для сохранения одиннадцатой позиции по итогам сезона в самом массовом классе российского кольца. Вдобавок, второй год подряд Антон Бадоев стало обладателем Трофея СМП РСКГ, учрежденного для джентльмен-драйверов.

Петр Плотников: «Заключительный этап для меня прошел результативно. Несмотря на самую тяжелую машину в пелетоне, мне удавалось поддерживать быстрый темп. В первой гонке после рестарта с третьей позиции я дал возможность своему партнеру по команде, Егору Фокину, следовавшему за мной, побороться за итоговый подиум чемпионата и пропустил его вперед, однако Егору не удалось обогнать Илью Дощечкина, и мы финишировали в таком же порядке — Егор третий, я четвертый. Вторая гонка была еще интереснее: стартовав с седьмой позиции, я чудом объехал серьезную аварию в первом повороте, но из-за этого потерял несколько мест. Моей основной задачей было не отпускать от себя главного конкурента – Илью Дощечкина – и финишировать с наименьшим отставанием по очкам. Но Илья делал неоднократные попытки оторваться, обогнав несколько человек. Я держался у него на хвосте, и в конце гонки, на последнем круге в последнем повороте, мне удалось совершить один из своих красивейших обгонов: пока Илья защищался, я по внешней траектории “по-формульному”, смог его обойти. В итоге завершил заезд перед Дощечкиным, и мой отрыв по очкам сохранился. Этим этапом я защитил вторую позицию в итоговом зачете, получив статус серебряного призера Первенства России. Я очень доволен.»

Егор Фокин: «Сочи теперь – мой любимый город! Сезон отлично закончился, в тренировках была хорошая скорость, квалификация получилась, и в итоге я занял третье место в первой гонке и второе – во второй. Но, как оказалось, у Рустама Фатхутдинова обнаружили несоответствия техническому регламенту, и выходит, что гонку выиграл я. Жалко, что они так поступили – хотелось бы честно побороться с Рустамом и Никитой! Окончательное решение пока неизвестно, но, видимо, есть возможность взять “бронзу” по итогам сезона, так что ждем официальных результатов. Всем кто болел и поддерживал – огромное спасибо! Будем стараться в дальнейшем.»

Владимир Черевань: «Ну что сказать. Очень рад, что сумел наконец завоевать титул в Туринг-Лайт. Это очень живой класс, в котором в каждом сезоне кипит очень напряженная борьба, и ехать в нем интересно. В целом все получилось так, как и должно было. Мы приехали в Сочи с хорошим отрывом, поэтому необходимости рваться куда-то в первые ряды не было – достаточно было просто не растерять свое преимущество над преследователями, что я и сделал. Очень рад, что и в командном зачете “Академия ралли” завершила сезон на первом месте. Ребята это заслужили – здорово помогали весь год, отлично готовили технику. Уверен, что для них этот титул – не последний.»