Поменять местами Хэмилтона и Росси: так хочет спонсор

Марка Monster планирует посадить Льюиса на два колеса, а Валентино – на четыре

Визит пятикратного чемпиона Формулы 1 на первую в сезоне гонку MotoGP спровоцировал новые разговоры о желании марки Monster посадить Льюиса на два колеса, а Валентино – на четыре.

Производитель энергетических напитков Monster в течение нескольких последних лет поддерживал и Льюиса Хэмилтона, и Валентино Росси – неудивительно, что менеджменту компании очень нравилась и нравится распространенная в гоночном мире идея посадить каждого из двух знаменитых спортсменов на непривычную для них гоночную технику.

Однако нынешний Гран-при Катара – первая гонка MotoGP для Monster в роли титульного спонсора заводской команды Yamaha. И хотя представители коллектива утверждают, что «ничего еще не решено», они также не отрицают, что новый статус марки Monster делает исполнение ее желания чуть более реалистичным.

В настоящий момент Льюис Хэмилтон находится в Катаре и наблюдает за развитием событий на первом этапе чемпионата мира. Инициатором этого визита стал бренд Petronas – он является титульным спонсором коллектива SRT, также использующего мотоциклы Yamaha (за команду выступают Франко Морбиделли и Фабио Куартараро).

Считается, что существующие контракты многократных чемпионов мира не позволяют им сесть за рули «не своих» машин раньше 2 декабря – первого дня межсезонья Формулы 1 в 2019-2020 годах.

В любом случае задуманное маркой Monster событие не будет чем-то принципиально новым ни для кого из задействованных лиц. Ранее производитель энергетических напитков поддерживал Хорхе Лоренсо, и в 2016 году испанец протестировал болид команды Mercedes-Benz в Сильверстоуне. В том же году Росси провел с Ferrari целых три тестовых дня на автодроме имени Рикардо Тормо под Валенсией. Хэмилтон же в начале декабря прошлого года смог опробовать в Хересе мотоцикл Yamaha, подготовленный по требованиям категории Супербайк.

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