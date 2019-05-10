Более 3 тыс нетрезвых автомобилистов задержали в Подмосковье с начала года

По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, в Подмосковье с начала года погибло 24 человека

В Подмосковье продолжаются массовые проверки водителей на трезвость, с начала года привлечены к административной ответственности более 3 тысяч водителей, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В период майских праздников сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжают активно проводить массовые проверки водителей, направленные на предупреждение случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.

«За четыре месяца 2019 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлечено 3070 водителей, еще 2329 – за отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования», – отмечается в сообщении.

По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, на территории Московской области в текущем году произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 24 человека погибли и 159 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Подмосковья обращает внимание водителей на то, что управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено.

«При необходимости совершить поездку лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси, а если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящемся в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите в полицию», – заключается в сообщении.

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