Mitsubishi Outlander 2020 модельного года

Mitsubishi Motors Corporation Russia (ММС Рус), официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, рада объявить о старте производства Outlander 2020 модельного года

С нового модельного года интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги появилась на всех полноприводных версиях. S-AWC позволяет более точно входить в повороты и управлять автомобилем более уверенно и комфортно.

Также теперь в Outlander доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto на большом 8 дюймовом дисплее. Время отклика уменьшено, а яркость дисплея увеличена на 54%. На экране Outlander теперь стало возможно просматривать видео.

Изменения коснулись также блока климат-контроля: температуру теперь можно регулировать при помощи поворота регулятора, была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.

Для большего комфорта пассажиров второго ряда кресла стали более мягкими и комфортным за счёт изменений жёсткости дивана и материала обшивки, а также улучшения боковой поддержки. Во всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя c диапазоном 22,5 мм.

Комплектации и цены для автомобилей 2020 модельного года остались прежними по сравнению с ценами на модели 2019 модельного года.

Более подробная информация о комплектациях и ценах доступна на официальном сайте.