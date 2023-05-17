«Автоприбор» укрепляет стратегическое партнерство с «Лада-Имидж»

Компания “Лада-Имидж”, эксклюзивный дистрибьютор запасных частей для автомобилей LADA и Renault, и НПК “Автоприбор” укрепили стратегическое партнёрство для развития ассортимента щеток стеклоочистителя. Теперь щетки стеклоочистителя брендов AVTOPRIBOR, LADA и LECAR доступны во всех дилерских центрах сети LADA на всей территории России.

“Автоприбор”, первое предприятие в России, специализирующееся на производстве автокомплектующих и являющееся крупнейшим производителем систем стеклоочистки, продолжает активно развивать свою деятельность в области импортозамещения. Они укрепляют стратегическое партнерство с ведущими отечественными автопроизводителями и дистрибьюторами.

На сегодняшний день щетки стеклоочистителей под брендами AVTOPRIBOR, LADA и LECAR (часть экосистемы “Мир LECAR”) представлены в дилерской сети LADA, которая включает 300 дилеров, а также в фирменной розничной сети LADA Dеталь/LECAR Store, состоящей из 1 550 мультибрендовых розничных точек продаж запасных частей по всей Российской Федерации. В ассортименте представлены каркасные и бескаркасные щетки различных размеров, от 280 мм до 700 мм. Кроме того, ООО “НПК “АВТОПРИБОР” является официальным поставщиком щеток на конвейеры АО “АВТОВАЗ”.

НПК “Автоприбор” установило в России единственную линию полного цикла по производству щеток стеклоочистителя, включая резиноленту. Их продукция проходит более 40 видов испытаний на разных скоростях очистки и в условиях имитации различных погодных условий. В их собственном центре НИОКР (научно-исследовательский и опытно-конструкторский) во Владимире ведутся работы по постоянному улучшению качества резиновых смесей, учитывая особенности российского климата, воздействие жидкостей стеклоомывателя и агрессивной окружающей среды. Щетки стеклоочистителя от “Автоприбор” имеют действующий сертификат соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза.