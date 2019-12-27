Автокомпании подготовили эротические календари на 2020 год

Liqui Moly выпускает календари далеко не первый год. Традиции нарушать нельзя, и 2020 год исключением не станет: компания подготовила объемный календарь на 24 страницы. В этом году главной темой стало африканское сафари. Покажем только половину календаря – все странички можно посмотреть по ссылке.
Если африканские мотивы не соблазнили, самое время обратить внимание на календарь от Febi Bilstein, чьей специализацией являются запчасти. Впрочем, на саму продукцию в календаре ни намека – от работы нужно иногда отдыхать.
Тему природы и женской красоты обыграл в своем календаре и Краснокамский РМЗ, который, помимо всего прочего, занимается производством прицепов «Экспедиция». Надо признать, что некоторые холмы действительно удались.
Довольно откровенным получился календарь у компании Carsystem, которая специализируется на производстве шпатлевок, лаков, абразивов и иных вещей для малярных мастерских. Красной краски на календарь не пожалели!
Еще больше откровений в ежегодном календаре Super Pappe за авторством немецкого фотографа Андре Гросса. Автомобили Trabant и девушки – ничего лишнего.
А чтобы любителям двухколесного транспорта не было обидно, тот же автор подготовил и календарь с мопедами Simson.
Наконец, не можем не упомянуть календарь с белорусскими красавицами с фестиваля SunDay: нам тоже есть чем гордится! Для просмотра переходите по ссылке.
Источник Автобизнес.
C 2014 года www.amsrus.ru
Скоро займут места на стенках в шушарах работяг 🙂
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