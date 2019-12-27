Автокомпании подготовили эротические календари на 2020 год

Автокомпании подготовили эротические календари на 2020 год
27 декабря 22:11 2019

Несмотря на то что календарь есть в любом смартфоне, бумажные версии еще не скоро отойдут от дел: во-первых, это удобно, во-вторых, красиво. О красоте машин и девушек – в нашей подборке календарей на 2020 год

Liqui Moly выпускает календари далеко не первый год. Традиции нарушать нельзя, и 2020 год исключением не станет: компания подготовила объемный календарь на 24 страницы. В этом году главной темой стало африканское сафари. Покажем только половину календаря – все странички можно посмотреть по ссылке.

Эротические календари на 2020 год

Если африканские мотивы не соблазнили, самое время обратить внимание на календарь от Febi Bilstein, чьей специализацией являются запчасти. Впрочем, на саму продукцию в календаре ни намека – от работы нужно иногда отдыхать.

Эротические календари на 2020 год

Тему природы и женской красоты обыграл в своем календаре и Краснокамский РМЗ, который, помимо всего прочего, занимается производством прицепов «Экспедиция». Надо признать, что некоторые холмы действительно удались.

Эротические календари на 2020 год

Довольно откровенным получился календарь у компании Carsystem, которая специализируется на производстве шпатлевок, лаков, абразивов и иных вещей для малярных мастерских. Красной краски на календарь не пожалели!

Эротические календари на 2020 год

Еще больше откровений в ежегодном календаре Super Pappe за авторством немецкого фотографа Андре Гросса. Автомобили Trabant и девушки – ничего лишнего.

Эротические календари на 2020 год

А чтобы любителям двухколесного транспорта не было обидно, тот же автор подготовил и календарь с мопедами Simson.

Эротические календари на 2020 год

Наконец, не можем не упомянуть календарь с белорусскими красавицами с фестиваля SunDay: нам тоже есть чем гордится! Для просмотра переходите по ссылке.

Эротические календари на 2020 год

Источник Автобизнес.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmitry Matveev
    27 декабря, 22:14 #1 Dmitry Matveev

    Скоро займут места на стенках в шушарах работяг 🙂

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