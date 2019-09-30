Финал чемпионата России по мотогонкам прошел в Грозном

В сентябре на трассе «Крепость Грозная» состоялся финал чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK

Чемпионат RSBK из года в год определяет сильнейших мотогонщиков страны, в 2019 году география соревнований расширилась и впервые королевские мотогонки прошли на юге России в городе Грозный. Весь сезон чемпионата оказался непростым для пилотов, проведенные этапы преподносили большое количество сюрпризов: от переменчивой погоды до серьезных технических проблем, падения и травмы также преследовали спортсменов. Но несмотря на это, пилоты боролись за победу до последнего и финал чемпионата стал тому свидетелем.

Основная борьба в сезоне RSBK 2019 разворачивалась в личном и командном зачете. В личном зачете пилоты боролись за звание Чемпиона России и Чемпиона RSBK. Топовые классы Superbike и Supersport раскрыли имена победителей гонок в двух зачетах. В классе Superbike в зачете Чемпионата России безоговорочным чемпионом стал Владимир Леонов из Санкт-Петербургской команды SPB Racing Team. Владимир подтвердил свой титул с прошлого сезона чемпионата. Вторым по итогу всего гоночного сезона стал Сергей Крапухин из RWT Motorsport, третье место подиума у Дмитрия Седина из команды VL65 Racing Team. В зачете RSBK места пилотов распределились иначе: 1 место также было завоевано Владимиром Леоновым, 2 место получил Дмитрий Седин, почетная бронза у Сергея Крапухина.

Финал соревнований в классе Superbike показал, что сила воли спортсмена иногда играет роль важнее, чем опыт. Владимир Леонов оторвался от пелотона далеко вперед, и зрители стали свидетелями развернувшейся битвы между молодым пилотом Дмитрием Сединым и опытным спортсменом Сергеем Крапухиным. Дмитрий Седин, несмотря на прессинг и атаки Сергея Крапухина, проявил свою волю к победе и смог занять второе место на последнем этапе!

В классе Supersport Чемпионом России стал Дмитрий Майоров из команды ЦСКА «DMC Racing», его сокомандник Алексей Иванов стал вторым, третье место у нижегородского пилота Владимира Карзаева из Chrome Racing Team. Места в зачете RSBK выглядят следующим образом: первым стал молодой пилот из команды VL65 Racing Team – Васильев Александр, второй – Иванов Алексей, третий – Дмитрий Майоров.

За финалом в классе Supersport все наблюдали с особым интересом, ведь адреналин зашкаливал даже у зрителей. Основная борьба развернулась между Ивановым Алексеем и победителем финального этапа Александром Васильевым. Иванов Алексей удерживал лидирующую позицию на протяжении всей гонки, Васильев преследовал Иванова, пытаясь выявить верную траекторию для обгона и в последнем повороте, применив жесткую атаку, в считанные доли секунды вырвался на первое место подиума!

Кроме борьбы в личном зачете, интригой всего сезона стала командная борьба. Пилоты делали все, чтобы заработать командные очки и поучаствовать в распределении призового фонда в 1 миллион рублей. Места команд в турнирной таблице менялись на протяжении всего сезона, каждая команда применяла свою тактику, чтобы стать первой. Но финал расставил все точки над “i”.

Призовой фонд распределился между шестью командами. Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга – SPB Racing Team, второе место у команды также из северной столицы «RLS Сборная Санкт-Петербурга», обладателем 3 места стала московская команда «VL65 Racing Team», 4 место – «Bikeexpert Project Racing», 5 место – RWT-Motorsport, 6 место – YP Racing.

Гоночный сезон завершен, вскоре пилоты начнут подготовку к чемпионату RSBK 2020, где каждый попробует взять реванш у своего соперника и доказать свое преимущество. Возможно мы узнаем имена новых чемпионов и молодых талантов, а пока, финал на «Крепости Грозной» стал для всех настоящим открытием. Мотоспорт в Чеченской Республике – есть, и чемпионат RSBK готов стать частью развития этого зрелищного спорта в новом регионе. Календарь будущего сезона RSBK 2020 станет известным совсем скоро!