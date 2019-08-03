Победитель велогонки Тур де Франс 2019 Эган Берналь получил кубок Škoda Auto

Эган Берналь (Egan Bernal) стал победителем велогонки Тур де Франс 2019. Получив хрустальный кубок, разработанный студией ŠKODA Design, 22-летний колумбиец отметил первую победу на Елисейских полях в Париже. Маршрут 106-й по счету велогонки Тур де Франс прошел по Франции и Бельгии и составил 3 480 км.
На официальной церемонии награждения Алан Фави, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг, лично наградил Петера Сагана, спринтера, набравшего наибольшее количество очков. Кубок обладателя «Зеленой майки» также был создан в студии ŠKODA Design.
ŠKODA AUTO поддерживает Тур де Франс с 2004 года: чешский бренд уже в 16-й раз становится официальным и транспортным партнером соревнования. В рамках этого сотрудничества ŠKODA предоставила для организации и сопровождения гонки 250 автомобилей, включая красный ŠKODA SUPERB, который по уже сложившейся традиции выполнял роль мобильного командного центра для директора гонки Кристиана Прюдомма. Кроме того, ŠKODA в пятый раз выступила спонсором награды «Зеленая майка» для лучшего спринтера.
В этом году ŠKODA вновь взяла на себя разработку дизайна трофеев для победителей Тур де Франс. Изготовленные чешской мануфактурой Lasvit хрустальные кубки высотой 60 см и весом 4 кг были созданы совместно с дизайнером ŠKODA Петером Олахом. Их элегантные узнаваемые силуэты уже стали визитной карточкой Тур де Франс. При этом оформление наград постоянно меняется: каждый год дизайнеры ŠKODA находят новые источники вдохновения. В этом сезоне кубки отсылают к традиционной технике резки стекла, которая называется «Шпицштайн».
Торжественный старт (Grand Départ) 106-ой по счету гонки Тур де Франс состоялся в Брюсселе. Пелотон из 176 велосипедистов ждал маршрут из 21 участка общей протяженностью 3 480 км, включая 7 горных участков, из которых 5 – с финишем на вершине горы. Одним из самых запоминающихся этапов гонки стал перевал Коль де л’Изеран, который находится на высоте 2 770 м над уровнем моря. Кроме того, Тур де Франс отпраздновал юбилей знаменитой «Желтой майки» (Maillot Jaune): ровно 100 лет назад, 19 июля 1919 года, Эжен Кристоф (Eugène Christophe) впервые стал ее обладателем как лидер общего зачета. Столетие спустя желанную Maillot Jaune завоевал Эган Берналь.
C 2014 года www.amsrus.ru