B-Tuning: Задача-минимум на второй этап СМП РСКГ успешно выполнена

B-Tuning: Задача-минимум на второй этап СМП РСКГ успешно выполнена
Май 22 18:09 2019

Второй этап СМП РСКГ класса S1600 Юниор в городе Нижний Новгород был по результатам намного успешнее, чем первый.

В первой гонке категории S1600 Юниор лучший результат среди наших пилотов показал Илья Дощечкин, заработавший “бронзу”. Большую часть заезда Илья, стартовавший с третьей позиции, успешно удерживал ее, однако на последних кругах его догнала плотная группа соперников, и Дощечкину пришлось сосредоточиться на борьбе с ними, чуть сбавив темп. Ребята менялись местами по несколько раз за круг, и в итоге Илья финишировал четвертым, буквально на сантиметры опередив Егора Фокина.

Награждение СМП РСКГ класса S1600 Юниор 2

Однако позднее судьи оштрафовали за грубую езду финишировавшего третьим Джабраила Ахмадова, что позволило Илье оказаться в “призах”. Чуть меньше повезло Артемию Лякину, который успел поучаствовать в небольшом столкновении с одним из пилотов Akhmat Racing Team: машину Артемия просто вытолкали на обочину, что стоило ему сразу двух позиций. Финишировал Лякин пятым, чуть-чуть не доехав до сражавшихся за подиум. В пяти секундах позади него гонку завершил Егор Ганин, сохранивший свою стартовую позицию. Диме Галицыну удалось улучшить свое место на стартовой решетке: взмах клетчатого флага он увидел восьмым.

В воскресенье по жребию на стартовой решетке поменялись местами первые 10 пилотов, и на втором ряду оказался Дмитрий Галицын. Третий же ряд полностью состоял из пилотов команды B-Tuning Pro Racing Team – его заняли Егор Ганин и Артемий Лякин. Илья Дощечкин стартовал восьмым, а сошедший в субботу Никита Дубинин – тринадцатым. Лучше всех в гонку ушел Лякин, сходу пробравшийся с шестой на вторую позицию, а чуть позади, на четвертом месте, обосновался Дощечкин, который через пол-круга также вошел в лидирующую тройку.

СМП РСКГ класса S1600 Юниор 5

К концу второго круга Артемий и Илья возглавили заезд, но основная борьба была еще впереди: самые сильные соперники стартовали из хвоста пелотона, и вскоре оказались за спиной у наших ребят. Сдержать натиск Рустама Фатхутдинова им не удалось, но две другие позиции на подиуме остались за нами: Дощечкин второй, Лякин – третий. Егору Ганину не удалось конвертировать пятое место на решетке в финиш в очках: на старте его “затолкали” соперники, оттеснив в конец первого десятка, а потом его Volkswagen Polo заехал на пит-лейн с проколотым колесом. Ремонт занял какое-то время, и в гонку Егор вернулся в круге позади всех, финишировав двенадцатым. Дмитрий Галицын также пропустил несколько быстрых машин, но сумел закрепиться на девятом месте.

Дебютант класса S1600 Антон Переборский, два раза финишировавший в десятке в Грозном, на втором этапе заметно улучшил свои результаты. Уже в квалификации он сумел показать десятое время, что заметно лучше, чем месяц назад, в том числе по времени круга в сравнении с лидерами. Старт с хода Антон принял очень хорошо: смог сразу же отыграть две позиции и первое время даже держался вполне в темпе быстрейших пилотов, нагоняя соперников впереди себя.

СМП РСКГ класса S1600 Юниор

На третьем круге белый седан Volkswagen Polo Переборского пробрался уже на седьмую позицию. Правда, следующим автомобилем “на очереди” оказалась машина опытнейшего Бориса Шульмейстера, и догнать его новичку серии было пока еще сложно. Разрыв начал расти, но и преследователи не могли подобраться к Антону на дистанцию атаки. На руку пилоту B-Tuning Pro Racing Team сыграл и сход шедшего в первой тройке Владимира Шешенина, что позволило Антону взобраться на шестую строчку, на которой он и завершил первый заезд.

На воскресной реверсивной решетке наша машина оказалась на первом ряду: Антон Переборский стартовал со второго места. На этот раз старт получился не таким успешным: Антон пропустил вперед двух соперников, но сумел на какое-то время закрепиться на четвертом месте. Правда, чуть позже сзади подъехали “старожилы” класса, и опыта Антону пока чуть-чуть не хватило: “заводчанин” Михаил Митяев и победитель субботней гонки Павел Кузьминов проскользнули вперед, оттеснив Переборского на шестую строчку. А вот с чем у Антона проблем не было, так это с техническим состоянием его автомобиля и с соблюдением правил СМП РСКГ.

СМП РСКГ класса S1600 Юниор 4

Именно это позволило ему в итоге подняться на четвертую строчку: шедший прямо перед ним Филипп Тупоносов был вынужден совершить проезд по пит-лейн в результате фальстарта, а чуть позже из-за проблем с двигателем был вынужден сбросить темп пилот заводской Лады Михаил Митяев, позволив представителю B-Tuning Pro Racing Team пройти его в борьбе за четвертую позицию, которую тот успешно удержал до клетчатого флага. К чести Антона, он смог пронести высокий темп через всю гонку и опередить ближайшего преследователя на 10 секунд. И пусть это еще не подиум, но задел на будущее явно есть!

Егор Ганин: “Уикенд лично для меня получился не очень. Тренировки проходили в штатном режиме, хотя я долго не мог найти траекторию и освоить технику прохождения поворотов на этой трассе. Было большое отставание от лидеров, но к выходным я нашел скорость и поехал достаточно быстро. Первая гонка выдалась неудачной, так как я был немного невнимателен по отношению к машине и трассе, довольно много ошибался. Вторая гонка поначалу выдалась неплохой, но после не очень корректной со стороны Вирсавии Гольцовой борьбы я сломал колесо (оно разбортировалось), заехал на пит, мне его поменяли, и я вернулся в трафике с отставанием на круг. Но потом я снова “схлестнулся” с чеченским пилотом под номером 95, который зачем-то решил “поправить” заднюю часть моего автомобиля. Как итог – я предпоследний с отставанием на круг, но с одним из быстрых по времени кругов гонки.”

Илья Дощечкин

Илья Дощечкин: “Этап в Нижнем Новгороде прошёл очень удачно. Времена были быстрыми, хотя и недостаточно. В пятницу отквалифицировался четвертым, в секунде от тройки лидеров. Первая гонка была с ходу, со старта мне удалось пробиться на третью позицию, но сзади поджимали Егор Фокин и Джабраил Ахмадов. К сожалению на последнем круге из-за плотной борьбы с Егором мы пропустили Джабраила вперёд, но я не сдавался и боролся до самого финиша, и завершил заезд на 15 тысячных секунды впереди Егора, на четвертом месте. Позже, по решению судей, Джабраилу накинули 30 секунд, и я стал третьим. Вторая гонка начиналась с места, и я очень удачно стартовал с восьмой позиции. После второго поворота я был уже четвертым. Дальше я пробирался все выше, и выше. В середине гонки нас начали догонять Рустам Фатхутдинов и Джабраил Ахмадов – они были быстрее нас с Артемом Лякиным. Рустам нас обошёл быстро, без какой-либо борьбы, а вот чеченский пилот был довольно груб, за что и получил штраф в 60 секунд, ну а я на последнем круге обошел Артема и стал вторым. Так и закончился этап в Нижнем, по итогам которого в личном зачете я стал третьим. Спасибо всем за поздравления и поддержку!!!”

Артемий Лякин: “Это был один из самых лучших этапов в моей карьере за все три года. Первый день я не мог собраться с мыслями и ехал в пол-силы. Ко второму дню я начал готовиться сразу же поcле гонки – я понимал, что мне нужны очки, и я не должен сильно отпускать других ребят. На старте я стоял в полной боевой готовности. Старт у меня получился шикарным, но в первом же повороте я снова загнул рулевую тягу, правда не так сильно как в Грозном, и смог продолжить гонку. За первые три круга вырвался на первую позицию и пытался отъехать как можно дальше, но из-за погнутой тяги получалось плохо. Затем Рустам Фатхутдинов меня обогнал и уехал в точку. Мне оставалось лишь обороняться и ждать конца гонки. Борьба, которая была у меня с Ильей Дощечкиным, была самой интересной в моей жизни: в один момент пришлось побороться и с чеченским пилотом, но я его честно и аккуратно оттеснил. На последнем круге колеса уже вышли из своего рабочего состояния, и в восьмом повороте я поздно затормозил и пропустил Илюху. Получилось финишировать на третьей позиции, чем я не очень доволен. Возможно, на результат повлиял мотор предыдущего поколения, на котором ехал только я (на следующем этапе будет мотор нового образца), а так есть недочеты по пилотированию, которые я постараюсь исключить в Казани и занять лучшие места.”

Дмитрий Галицын: “Второй этап класса S1600 Юниор в городе Нижний Новгород был по результатам намного успешнее, чем первый. В субботнюю гонку у меня был довольно хороший старт, на котором я смог отыграть три позиции и приехать с одиннадцатого места на восьмое. В воскресенье я стартовал третьим и, к сожалению, не смог удержать позицию на старте,так как меня очень жестко атаковал один пилот, из-за которого второй поворот трассы я проехал боком. В воскресной гонке я смог  приехать девятым. Я доволен тем, как я проехал этот этап, потому что я стал лучше понимать машину, появилась стабильность, улучшилось время, и я сократил отставание от лидеров. Но я буду стараться продолжать прогрессировать и улучшать свой результат с каждой гонкой.”

Антон Переборский: “Отличный уикенд с хорошим результатом! Не все получалось, но темп был хорошим и стабильным, для начала шестое и четвертое места – супер-результат! Трасса в Нижнем – интересная, есть пара сложных поворотов, особенно связка из двух левых: ее я так и не смог “победить”, и в гонке не стал экспериментировать. Хочется поблагодарить команду B-Tuning Pro Racing Team за хорошо подготовленный автомобиль, за возможность поучаствовать в данном уикенде и за супер-коллектив.”

СМП РСКГ класса S1600 Юниор 3

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет на трассе Смоленское кольцо 22-23 июня, и на этот раз Антон Переборский будет в одиночку отстаивать честь команды B-Tuning Pro Racing Team: пилоты юниорского первенства в смоленском этапе участия не принимают и продолжат свою борьбу в июле на Казань-ринге.

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AMSRUS
AMSRUS

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