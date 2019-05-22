B-Tuning: Задача-минимум на второй этап СМП РСКГ успешно выполнена

Второй этап СМП РСКГ класса S1600 Юниор в городе Нижний Новгород был по результатам намного успешнее, чем первый.

В первой гонке категории S1600 Юниор лучший результат среди наших пилотов показал Илья Дощечкин, заработавший “бронзу”. Большую часть заезда Илья, стартовавший с третьей позиции, успешно удерживал ее, однако на последних кругах его догнала плотная группа соперников, и Дощечкину пришлось сосредоточиться на борьбе с ними, чуть сбавив темп. Ребята менялись местами по несколько раз за круг, и в итоге Илья финишировал четвертым, буквально на сантиметры опередив Егора Фокина.

Однако позднее судьи оштрафовали за грубую езду финишировавшего третьим Джабраила Ахмадова, что позволило Илье оказаться в “призах”. Чуть меньше повезло Артемию Лякину, который успел поучаствовать в небольшом столкновении с одним из пилотов Akhmat Racing Team: машину Артемия просто вытолкали на обочину, что стоило ему сразу двух позиций. Финишировал Лякин пятым, чуть-чуть не доехав до сражавшихся за подиум. В пяти секундах позади него гонку завершил Егор Ганин, сохранивший свою стартовую позицию. Диме Галицыну удалось улучшить свое место на стартовой решетке: взмах клетчатого флага он увидел восьмым.

В воскресенье по жребию на стартовой решетке поменялись местами первые 10 пилотов, и на втором ряду оказался Дмитрий Галицын. Третий же ряд полностью состоял из пилотов команды B-Tuning Pro Racing Team – его заняли Егор Ганин и Артемий Лякин. Илья Дощечкин стартовал восьмым, а сошедший в субботу Никита Дубинин – тринадцатым. Лучше всех в гонку ушел Лякин, сходу пробравшийся с шестой на вторую позицию, а чуть позади, на четвертом месте, обосновался Дощечкин, который через пол-круга также вошел в лидирующую тройку.

К концу второго круга Артемий и Илья возглавили заезд, но основная борьба была еще впереди: самые сильные соперники стартовали из хвоста пелотона, и вскоре оказались за спиной у наших ребят. Сдержать натиск Рустама Фатхутдинова им не удалось, но две другие позиции на подиуме остались за нами: Дощечкин второй, Лякин – третий. Егору Ганину не удалось конвертировать пятое место на решетке в финиш в очках: на старте его “затолкали” соперники, оттеснив в конец первого десятка, а потом его Volkswagen Polo заехал на пит-лейн с проколотым колесом. Ремонт занял какое-то время, и в гонку Егор вернулся в круге позади всех, финишировав двенадцатым. Дмитрий Галицын также пропустил несколько быстрых машин, но сумел закрепиться на девятом месте.

Дебютант класса S1600 Антон Переборский, два раза финишировавший в десятке в Грозном, на втором этапе заметно улучшил свои результаты. Уже в квалификации он сумел показать десятое время, что заметно лучше, чем месяц назад, в том числе по времени круга в сравнении с лидерами. Старт с хода Антон принял очень хорошо: смог сразу же отыграть две позиции и первое время даже держался вполне в темпе быстрейших пилотов, нагоняя соперников впереди себя.

На третьем круге белый седан Volkswagen Polo Переборского пробрался уже на седьмую позицию. Правда, следующим автомобилем “на очереди” оказалась машина опытнейшего Бориса Шульмейстера, и догнать его новичку серии было пока еще сложно. Разрыв начал расти, но и преследователи не могли подобраться к Антону на дистанцию атаки. На руку пилоту B-Tuning Pro Racing Team сыграл и сход шедшего в первой тройке Владимира Шешенина, что позволило Антону взобраться на шестую строчку, на которой он и завершил первый заезд.

На воскресной реверсивной решетке наша машина оказалась на первом ряду: Антон Переборский стартовал со второго места. На этот раз старт получился не таким успешным: Антон пропустил вперед двух соперников, но сумел на какое-то время закрепиться на четвертом месте. Правда, чуть позже сзади подъехали “старожилы” класса, и опыта Антону пока чуть-чуть не хватило: “заводчанин” Михаил Митяев и победитель субботней гонки Павел Кузьминов проскользнули вперед, оттеснив Переборского на шестую строчку. А вот с чем у Антона проблем не было, так это с техническим состоянием его автомобиля и с соблюдением правил СМП РСКГ.

Именно это позволило ему в итоге подняться на четвертую строчку: шедший прямо перед ним Филипп Тупоносов был вынужден совершить проезд по пит-лейн в результате фальстарта, а чуть позже из-за проблем с двигателем был вынужден сбросить темп пилот заводской Лады Михаил Митяев, позволив представителю B-Tuning Pro Racing Team пройти его в борьбе за четвертую позицию, которую тот успешно удержал до клетчатого флага. К чести Антона, он смог пронести высокий темп через всю гонку и опередить ближайшего преследователя на 10 секунд. И пусть это еще не подиум, но задел на будущее явно есть!

Егор Ганин: “Уикенд лично для меня получился не очень. Тренировки проходили в штатном режиме, хотя я долго не мог найти траекторию и освоить технику прохождения поворотов на этой трассе. Было большое отставание от лидеров, но к выходным я нашел скорость и поехал достаточно быстро. Первая гонка выдалась неудачной, так как я был немного невнимателен по отношению к машине и трассе, довольно много ошибался. Вторая гонка поначалу выдалась неплохой, но после не очень корректной со стороны Вирсавии Гольцовой борьбы я сломал колесо (оно разбортировалось), заехал на пит, мне его поменяли, и я вернулся в трафике с отставанием на круг. Но потом я снова “схлестнулся” с чеченским пилотом под номером 95, который зачем-то решил “поправить” заднюю часть моего автомобиля. Как итог – я предпоследний с отставанием на круг, но с одним из быстрых по времени кругов гонки.” Илья Дощечкин: “Этап в Нижнем Новгороде прошёл очень удачно. Времена были быстрыми, хотя и недостаточно. В пятницу отквалифицировался четвертым, в секунде от тройки лидеров. Первая гонка была с ходу, со старта мне удалось пробиться на третью позицию, но сзади поджимали Егор Фокин и Джабраил Ахмадов. К сожалению на последнем круге из-за плотной борьбы с Егором мы пропустили Джабраила вперёд, но я не сдавался и боролся до самого финиша, и завершил заезд на 15 тысячных секунды впереди Егора, на четвертом месте. Позже, по решению судей, Джабраилу накинули 30 секунд, и я стал третьим. Вторая гонка начиналась с места, и я очень удачно стартовал с восьмой позиции. После второго поворота я был уже четвертым. Дальше я пробирался все выше, и выше. В середине гонки нас начали догонять Рустам Фатхутдинов и Джабраил Ахмадов – они были быстрее нас с Артемом Лякиным. Рустам нас обошёл быстро, без какой-либо борьбы, а вот чеченский пилот был довольно груб, за что и получил штраф в 60 секунд, ну а я на последнем круге обошел Артема и стал вторым. Так и закончился этап в Нижнем, по итогам которого в личном зачете я стал третьим. Спасибо всем за поздравления и поддержку!!!” Артемий Лякин: “Это был один из самых лучших этапов в моей карьере за все три года. Первый день я не мог собраться с мыслями и ехал в пол-силы. Ко второму дню я начал готовиться сразу же поcле гонки – я понимал, что мне нужны очки, и я не должен сильно отпускать других ребят. На старте я стоял в полной боевой готовности. Старт у меня получился шикарным, но в первом же повороте я снова загнул рулевую тягу, правда не так сильно как в Грозном, и смог продолжить гонку. За первые три круга вырвался на первую позицию и пытался отъехать как можно дальше, но из-за погнутой тяги получалось плохо. Затем Рустам Фатхутдинов меня обогнал и уехал в точку. Мне оставалось лишь обороняться и ждать конца гонки. Борьба, которая была у меня с Ильей Дощечкиным, была самой интересной в моей жизни: в один момент пришлось побороться и с чеченским пилотом, но я его честно и аккуратно оттеснил. На последнем круге колеса уже вышли из своего рабочего состояния, и в восьмом повороте я поздно затормозил и пропустил Илюху. Получилось финишировать на третьей позиции, чем я не очень доволен. Возможно, на результат повлиял мотор предыдущего поколения, на котором ехал только я (на следующем этапе будет мотор нового образца), а так есть недочеты по пилотированию, которые я постараюсь исключить в Казани и занять лучшие места.” Дмитрий Галицын: “Второй этап класса S1600 Юниор в городе Нижний Новгород был по результатам намного успешнее, чем первый. В субботнюю гонку у меня был довольно хороший старт, на котором я смог отыграть три позиции и приехать с одиннадцатого места на восьмое. В воскресенье я стартовал третьим и, к сожалению, не смог удержать позицию на старте,так как меня очень жестко атаковал один пилот, из-за которого второй поворот трассы я проехал боком. В воскресной гонке я смог приехать девятым. Я доволен тем, как я проехал этот этап, потому что я стал лучше понимать машину, появилась стабильность, улучшилось время, и я сократил отставание от лидеров. Но я буду стараться продолжать прогрессировать и улучшать свой результат с каждой гонкой.” Антон Переборский: “Отличный уикенд с хорошим результатом! Не все получалось, но темп был хорошим и стабильным, для начала шестое и четвертое места – супер-результат! Трасса в Нижнем – интересная, есть пара сложных поворотов, особенно связка из двух левых: ее я так и не смог “победить”, и в гонке не стал экспериментировать. Хочется поблагодарить команду B-Tuning Pro Racing Team за хорошо подготовленный автомобиль, за возможность поучаствовать в данном уикенде и за супер-коллектив.”

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет на трассе Смоленское кольцо 22-23 июня, и на этот раз Антон Переборский будет в одиночку отстаивать честь команды B-Tuning Pro Racing Team: пилоты юниорского первенства в смоленском этапе участия не принимают и продолжат свою борьбу в июле на Казань-ринге.