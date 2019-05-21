К столетнему юбилею Bentley Motors выпущены три шикарных версии книги Bentley Centenary

Bentley представляет сувенирную книгу Bentley Centenary – потрясающее путешествие по истории и богатейшему наследию марки.

Издание выпущено ограниченным тиражом и создавалось в сотрудничестве с издательством Opus, которое специализируется на роскошных фолиантах. Книга Bentley Centenary подарит огромное удовольствие поклонникам британского производителя роскошных автомобилей. Захватывающие победы в Ле-Мане 1920-х годов, культовые модели прошлых лет, новое прочтение концепции Gran Turismo, высочайший уровень мастерства и уникальные автомобили лимитированных серий – об этом рассказывается на более чем восьмистах страницах девяти глав повествования об истории Bentley.

Особое внимание уделено стратегии развития марки, стоящей на пороге второго столетия непрерывной эволюции и создания инноваций. Необыкновенные автомобили, незаурядные личности и невероятные достижения, которые на протяжении прошедших ста лет определяли ценности марки Bentley, станут надежной основой и для успеха в будущем.

Bentley Centenary представлена в трех лимитированных версиях: Mulliner, Centenary и 100 Carat. Тираж первой, Mulliner, составляет всего 100 экземпляров, 500 – для Centenary, а версия 100 Carat представлена всего семью экземплярами. Такой ограниченный выпуск издания подчеркивает его редкость и коллекционную ценность, книга станет выгодной долгосрочной инвестицией.

Сотрудники Opus, официального издателя всех трех версий юбилейной Bentley Centenary, общались с дизайнерами, инженерами и разработчиками концептов, которые и создают будущее ведущего британского производителя роскошных автомобилей.