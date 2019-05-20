Госавтоинспекция обращает внимание водителей на изменения в организации движении автомобилей на участках федеральной трассы М-4 «Дон»

На период с 24 мая по 15 сентября на разных участках трассы М-4 «Дон» будут введены временные ограничения движения для грузового транспорта

Движение грузовиков на трассе М-4 «Дон» в районе села Лосево и города Павловска в Воронежской области ограничат с 24 мая до 15 сентября, – об этом сообщила государственная компания «Автодор».

Временное ограничение движения для грузового транспорта, имеющего разрешенную максимальную массу более 12 тонн, вводится на участке с 589 по 741 км данной автомобильной дороги. Движение будет ограничено в нерабочие праздничные дни с 8.00 до 22.00 и с пятницы по воскресенье каждой недели с 8.00 до 22.00. В остальные часы и дни движение для грузового транспорта будет разрешено.

Для водителей грузовиков организованны специальные площадки на почти 600 парковочных мест, в том числе при многофункциональных зонах отдыха, площадках и в специальных парковочных «карманах». Здесь водители смогут отдохнуть, заправить автомобиль, получить техническую помощь.

Легковой транспорт в этот период – с 24 мая по 15 сентября – может двигаться свободно, без ограничений. При этом водителям легкового транспорта настоятельно рекомендуется составить план поездки по трассе М-4 «Дон» таким образом, чтобы проехать этот участок дороги в дневное время.

Ограничение для движения грузовиков на этом участке вводится для повышения пропускной способности автодороги и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ежегодно в сезон летних отпусков, в период пиковых нагрузок на трассе М-4 «Дон», в районе Лосево и Павловска проезжает около 40 тысяч автомобилей в сутки. Дорога на этом участке имеет только две полосы движения, а пропускная способность для безопасного движения составляет 14-16 тысяч автомобилей в сутки.

В настоящее время с опережением графика на трассе М-4 «Дон» идет строительство обхода Лосево и Павловска. Ввод в эксплуатацию нового участка дороги кардинальным образом изменит дорожно-транспортную ситуацию на данном направлении. Новый обход будет иметь четыре полосы для движения с разделёнными встречными потоками, развязками на разных уровнях, отсутствием перекрестков со светофорами. В рамках проекта будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок для отдыха, 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы. Новый участок будет оснащен элементами интеллектуальной транспортной системы, что сделает его максимально комфортным и безопасным.

Кроме того, по сообщению ГК «Автодор», изменена схема движения на мосту через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Для проезда открыт только левый мост (931-ый км трассы), а правый закрыт на комплексную реконструкцию. По левой части может двигаться и грузовой, и легковой транспорт.

Решение о комплексной реконструкции правого моста было принято в апреле на межведомственном совещании с участием органов власти Ростовской области, ГК «Автодор» и всех заинтересованных сторон по итогам ежегодного комплексного обследования мостового перехода. Правый мост был возведен в 1966 году, его реконструкция была запланирована в программе до 2021 года.

20 мая планируется запустить движение для легкового транспорта, направляющегося в южном направлении, по понтонной переправе через реку Северский Донец, в настоящее время дорожные службы завершают строительство автомобильных подходов к ней.

В ближайшее время водители грузовых и легковых автомобилей также смогут воспользоваться временным мостом, его возведение уже начато. Часть металлоконструкций завезена и готова к монтажу, ведется устройство опор в реке.

Госавтоинспекция МВД России призывает водителей как легкового, так и грузового транспорта учесть данную информацию при планировании маршрутов поездок в южном направлении и обратно, особенно с учетом того, что с наступлением летнего периода транспортный поток здесь существенно увеличивается.

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